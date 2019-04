Βίντεο ντοκουμέντο : Ετσι κάηκε η Παναγία των Παρισιών;

Τα αίτια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Παναγίας των Παρισιών, ερευνούν οι γαλλικές αρχές με πολλά ερωτήματα να μπαίνουν στο τραπέζι.

Η Πυροσβεστική παίρνει καταθέσεις από τα συνεργεία που έκαναν τις εργασίες αποκατάστασης για να διαπιστωθεί αν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά.

Αρχικά, οι θεωρίες συνωμοσίες για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, εμφανίστηκαν όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο και φωτογραφίες την ώρα της καταστροφής.

Στις εικόνες εμφανίζεται ένας άνδρας μέσα στην Παναγία των Παρισίων, σε ένα παράθυρο, που φοράει ένα κίτρινο γιλέκο και μαύρα ρούχα και κράνος στο κεφάλι. Το ντύσιμό του παραπέμπει στα Κίτρινα Γιλέκα που εδώ και μήνες κατακλύζουν τους δρόμους των γαλλικών πόλεων διαδηλώνοντας κατά του Εμανουέλ Μακρόν ενώ κάθε Σάββατο γίνονται επεισόδια.

#Breaking: Just in – Video is emerging of a #GiletsJaunes in black cloths at one of the the 2 towers half an hour at the start of the fire at the cathédrale Notre-Dame de #Paris. #NotreDame #France. pic.twitter.com/haGSO7VCIB

