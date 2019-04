Οι καμπάνες του Αββαείου του Ουέστμινστερ χτυπούν πένθιμα για την Παναγία των Παρισίων

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, ανακοίνωσε ότι οι καμπάνες των εκκλησιών στην Αγγλία θα ηχήσουν σε ένδειξη «αλληλεγγύης με τη Γαλλία» και προσέφερε τη βρετανική «τεχνογνωσία» για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού της Παναγίας των Παρισίων, που καταστράφηκε χθες από τις φλόγες.

«Η Νοτρ Νταμ είναι ένα από τα ομορφότερα μνημεία παγκοσμίως, σύμβολο της Γαλλίας και των Γάλλων και πολυαγαπημένη για ολόκληρο τον κόσμο» σημείωσε, σε ένα δελτίο τύπου, η Βρετανίδα πρωθυπουργός, που χαρακτήρισε «αποκαρδιωτικές» τις εικόνες της πυρκαγιάς.

«Για να υπογραμμίσουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Γαλλία, οι καμπάνες του Αββαείου του Ουέστμινστερ θα χτυπήσουν στις 17.43 τοπική ώρα (18.43 ώρα Παρισιού, 19.43 ώρα Ελλάδας) για να σηματοδοτήσουμε τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

The bells at Westminster Abbey are tolled to mark the moment the Notre-Dame Cathedral fire began yesterday.

They sounded at 5.43pm, 24 hours after the fire broke out.

Get the latest on this story here: https://t.co/rFwUBGkddx pic.twitter.com/tARdyA5B4b

— Sky News (@SkyNews) April 16, 2019