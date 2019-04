Άντρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο

Συναγερμός στις Αρχές την Παρασκευή, καθώς ένας άντρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από την περίμετρο του Λευκού Οίκου.

Οι αρχές ασφαλείας έδωσαν αμέσως εντολή να κλείσει για το κοινό ο Λευκός Οίκος και να απομονωθεί η περιοχή.

Ο άντρας φέρεται να έβαλε φωτιά στο τζάκετ που φορούσε. Αμέσως έγινε αντιληπτός και επενέβησαν οι άντρες ασφαλείας του προεδρικού μεγάρου των ΗΠΑ.

Στο βίντεο που ακολουθεί, άνδρες της ασφάλειας μεταφέρουν τον πολίτη που αυτοπυρπολήθηκε. Στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

HAPPENING NOW: ⁦@SecretService⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦@WhiteHouse⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm — Mark Irons (@MarkIronsMedia) April 12, 2019

Lots of commotion outside the White House after a man reportedly set himself on fire @USATODAY

Witnesses here say the man was in a motorized wheelchair and set his jacket on fire. Authorities rushed in and used an extinguisher to put it out pic.twitter.com/7H6H1CS5zc — Christal Hayes (@Journo_Christal) April 12, 2019