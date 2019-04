Γιατί το ισραηλινό Beresheet δεν κατάφερε να προσεληνωθεί

Το ισραηλινό διαστημικό σκάφος Beresheet («Γένεσις») έφτασε σήμερα στην Σελήνη, όμως δεν κατάφερε να προσεληνωθεί και συνετρίβη στην επιφάνειά της, ανακοίνωσε το κέντρο ελέγχου.

Η σχεδιαζόμενη ελεγχόμενη κάθοδός του στον δορυφόρο της Γης ήταν ανεπιτυχής, ανέφερε η ομάδα που ανέπτυξε τη μη επανδρωμένη διαστημοσυσκευή.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το Beresheet αντιμετώπισε ορισμένα τεχνικά προβλήματα στην τελική φάση της καθόδου προς την επιφάνεια της Σελήνης.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκινά την πρώτη του αποστολή στην Σελήνη στις 21 Φεβρουαρίου. Από τότε ο διαστημικό σκάφος Beresheet πέρασε έξι εβδομάδες, κάνοντας συνεχώς διευρυμένους κύκλους γύρω από την Γη.

Στις 4 Απριλίου πέρασε σε τροχιά γύρω από την Σελήνη περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να κατεβεί στην επιφάνεια του φεγγαριού.

It looks like the #beresheet lander (the first private lander trying to land on the moon) hit the surface going 134 m/s (wayyyyyy too fast) after its main engine cut out around 10 km in altitude 😩 pic.twitter.com/4cOlez7Fby

