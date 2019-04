Στοκχόλμη: Ισχυρή έκρηξη με τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι κάτοικοι της περιοχής Βίνστα ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί άκουσαν δυνατούς κρότους.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, είναι αρκετοί οι τραυματίες από την έκρηξη, το μέσο, όμως, δεν έχει διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, που βρίσκεται στα δυτικά της σουηδικής πρωτεύουσας, και διεξάγει έρευνες για να διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης.

Several injured due to an explosion in Hässelby-Vällingby, Stockholm #sweden #workplacedisaster https://t.co/egV3AMzkjB pic.twitter.com/9UAvrigi8S

— Horizon Intelligence (@_hozint) March 27, 2019