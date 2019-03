Κίτρινα γιλέκα: Στο δρόμο παρά την απαγόρευση – Νέες συγκρούσεις στο Παρίσι

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν σποραδικά στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας σήμερα, στις κινητοποιήσεις που οργάνωσε το κίνημα των κίτρινων γιλέκων για 19ο συναπτό Σαββατοκύριακο.

Η διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Γαλλίας διεξήχθη στο μεγαλύτερο μέρος της σε ειρηνικό κλίμα, αργά, ωστόσο, το απόγευμα, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών κοντά στη Λεωφόρο Strasbourg, πλησίον των σιδηροδρομικών σταθμών Gare du Nord και Gare de L’Est.

Κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν όπως και η πρόσοψη μιας τράπεζας.

Ταραχές επίσης σημειώθηκαν σε πόλεις όπως τη Λιλ στη βόρεια Γαλλία και την Τουλούζη και Μονπελιέ στη νότια Γαλλία. Επιπλέον, επεισόδια καταγράφηκαν στη Λα Ροσέλ (δυτικά) ή και τη Νίκαια (νοτιοανατολικά) όπου μια 70χρονη τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε κατά τη διάρκεια μιας εφόδου των αστυνομικών, σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Γαλλικόυ Πρακτορείου.



Για πρώτη φορά αυτό το Σάββατο, η κυβέρνηση κινητοποίησε τις στρατιωτικές μονάδες της «Επιχείρησης Sentinelle» για να στηρίξουν την αστυνομία, αφού καταστήματα στην περίφημη λεωφόρο Σανζ Ελιζέ του Παρισιού λεηλατήθηκαν και υπέστησαν βανδαλισμούς, στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Σήμερα, στους διαδηλωτές απαγορευόταν να συγκεντρωθούν στο Σανζ Ελιζέ, ωστόσο τα «κίτρινα γιλέκα» διαδήλωσαν σε άλλα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

BREAKING: Yellow vest protesters in Lille, France chant «Revolution» as they march through the streets. #GiletsJaunes #ActeXIX pic.twitter.com/Z4LvsgEN1Q

