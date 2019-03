Βρετανία: Στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα διαδηλωτές με κίτρινα γιλέκα

Διαδηλωτές, που φορούσαν κίτρινα γιλέκα, εισέβαλαν σήμερα στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Βρετανίας, στο κέντρο του Λονδίνου.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται το πλήθος έξω από το κτίριο. Πολλοί διαδηλωτές κρατούν σημαίες.

Η εφημερίδα London Evening Standard έγραψε ότι οι διαδηλωτές φώναζαν «θέλουμε έναν νέο Γενικό Εισαγγελέα», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

And here are the protestors singing about Brexit. They covered a wide range of issues (crime, the BBC, the police, the Mayor of London) while I was there. pic.twitter.com/nlCB1obQRa — Liz Rawlings (@lizrawlings) March 19, 2019

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε τη διαμαρτυρία αυτή.

«Η αστυνομία κλήθηκε στις 13.45 τοπική ώρα έπειτα από αναφορές ότι διαδηλωτές εισήλθαν στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα» σημειώνει η αστυνομία στο Twitter.

«Αστυνομικοί βρίσκονται επιτόπου και αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Προς τον παρόν δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις».

Police were called at 1.45pm to reports of protestors inside the Attorney General’s office, The Sanctuary, SW1, Officers are on scene and dealing. No arrests at this point. Update to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 19, 2019

Protestors who entered the Attorney General’s office on The Sanctuary, SW1 at 1.45pm have now left the building. Officers remain in the area and are monitoring the crowd. No arrests at this stage, enquiries continue. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 19, 2019

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βρετανίας είναι ο Τζέφρι Κοξ, που διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στις συνομιλίες για το Brexit μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι.

Οι συστάσεις του ότι οι νομικοί κίνδυνοι αναφορικά με το ιρλανδικό backstop παραμένουν υπαρκτοί, παρά τις διαβεβαιώσεις των Βρυξελλών, θεωρήθηκαν ως ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι βουλευτές καταψήφισαν τη συμφωνία για δεύτερη φορά νωρίτερα αυτόν τον μήνα.