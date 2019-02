Απάντηση Βαρουφάκη σε Τουσκ για το ποιον περιμένει η κόλαση

Αποστομωτική απάντηση, εστιάζοντας στα λάθη στη δομή της ΟΝΕ, αλλά και στους χειρισμούς των ισχυρών κρατών-μελών κατά την κρίση, δίνει ο Γιάνης Βαρουφάκης στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ που υιοθετώντας επιθετικό τόνο δείχνει σε κάποιους την ….κόλαση με αφορμή το Brexit.

«Αναρωτιόμουν πώς μοιάζει αυτό το ξεχωριστό μέρος στην κόλαση, που προορίζεται για αυτούς που προώθησαν το Brexit χωρίς ίχνος σχεδίου για το πώς να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Για να λάβει την «πληρωμένη» απάντηση του Γιάννη Βαρουφάκη:

«Πιθανόν παρόμοιο με το μέρος που αξίζει σε εκείνους που σχεδίασαν μία νομισματική ένωση χωρίς κατάλληλη τραπεζική ένωση και μόλις χτύπησε η τραπεζική κρίση μετέφεραν κυνικά τις γιγαντιαίες απώλειες των τραπεζιτών στους ώμους των πιο αδύναμων φορολογούμενων» έγραψε με τη σειρά του ο πρώην υπουργός Οικονομικών, κερδίζοντας τα περισσότερα like στα σχόλια.

I’ve been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.

— Donald Tusk (@eucopresident) February 6, 2019