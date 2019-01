Στις 03.30 η μεγάλη μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά

Σε… ρυθμούς Στέφανου Τσιτσιπά κινείται το Αυστραλιανό Οπεν, καθώς στις 03:30 ώρα Ελλάδας ο έλληνας τενίστας δίνει το σπουδαίο ματς με τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ για τους «8» της διοργάνωσης.

«Ο πρώτος προημιτελικός της 8ης ημέρας. Ο Μπαουτίστα απέκλεισε τους Μάρεϊ, Μίλμαν, Κατσάνοβ και τον περσινό φιναλίστ Τσίλιτς. Τρία από αυτά τα ματς πήγαν στο 5ο σετ. Ο Τσιτσιπάς απέκλεισε τον πρωταθλητή των δύο τελευταίων τουρνουά (σ.σ. Φέντερερ)», αναφέρει η ανάρτηση.

The first quarterfinal of Day 8 is must watch.

–– @BautistaAgut has beaten Andy Murray, John Millman, Karen Khachanov and last year»s finalist Marin Cilic. 3 of those matches have gone 5 sets.

–– @StefTsitsipas took out the back-to-back champion. #AusOpen pic.twitter.com/dyy8Epx2Jh

