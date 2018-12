Σισέ : «Tιμή και ευλογία, πιο συγκεντρωμένος από ποτέ»

In the UEFA Europa League’s Breakthrough Team for 2018! Honored, blessed and more focused than ever 🙏🏾⚽️💪🏾 #TheRock #UEL #olympiacos

Δημοσιεύτηκε από Pape Abou Cisse στις Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018