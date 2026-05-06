Η άνοιξη φέρνει μαζί της ανεμελιά και την ανάγκη να τη ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε έξω, απλά και ουσιαστικά. Είναι η εποχή που οι κουζίνες ανοίγουν προς τις αυλές και τα μπαλκόνια και οι ψησταριές παίρνουν φωτιά.

Στο νέο τεύχος «Η Γεύση της Φωτιάς» που κυκλοφορεί με «ΤΟ ΒΗΜΑ» την Κυριακή 10 Μαΐου, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς υπενθυμίζει τη χαρά του BBQ.

Στην καρδιά του τεύχους βρίσκεται ο πλήρης οδηγός BBQ, ένας πρακτικός και πολύτιμος σύμμαχος για κάθε λάτρη της φωτιάς. Από τις βασικές τεχνικές ψησίματος και τις σωστές θερμοκρασίες, μέχρι τα μυστικά για τέλειες μαρινάδες και ζουμερά αποτελέσματα, ο οδηγός αυτός φροντίζει να έχει κάθε ψήσιμο σίγουρη επιτυχία.

Και φυσικά δεν θα μπορούσανε να λείπουν συνταγές για κάθε τι που μπορεί να πέσει γενναία στη φωτιά για χάρη μας και μόνο. Τον πρώτο λόγο έχουν τα ορεκτικά, λαχανικά και συνοδευτικά που απογειώνουν κάθε τραπέζι: ψητές αγκινάρες με φέτα και βότανα, δροσερή πατατοσαλάτα, ψητά καλαμπόκια με αρωματικό βούτυρο και καπνιστές σαλάτες γεμάτες ένταση και χαρακτήρα. Σάλτσες, ντιπ και πίτες για σουβλάκι στη θράκα συμπληρώνουν ιδανικά κάθε επιλογή, δίνοντας ισορροπία και φρεσκάδα.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν τα κρεατικά και το κοτόπουλο, με συνταγές που αναδεικνύουν τη δύναμη της φωτιάς: Μαριναρισμένα φιλέτα κοτόπουλου, κοντοσούβλι, κεμπάπ αφράτα και πεντανόστιμα, μπριζόλες ζουμερές και καλοψημένες, spare ribs με καραμελωμένη κρούστα και T-bone στη σχάρα που κλέβει τις εντυπώσεις. Κάθε συνταγή είναι δημιουργημένη για να προσφέρει ένταση, νοστιμιά και τέλειο αποτέλεσμα.

Τα αγαπημένα street food αποκτούν τη δική τους ξεχωριστή θέση: cheeseburger με σάλτσα honey mustard bacon, steak sandwich με αρωματική μαγιονέζα, τορτίγιες και τυλιχτά σουβλάκια που φέρνουν τη γεύση του BBQ σε κάθε μπουκιά. Ξεχωριστή έμφαση δίνεται και στις εναλλακτικές επιλογές όπως τις vegan BBQ προτάσεις με τα μαριναρισμένα λαχανικά που αποδεικνύουν ότι η φωτιά μπορεί να αναδείξει κάθε υλικό, προσφέροντας γεύση χωρίς περιορισμούς.

Η Αργυρώ εγκαινιάζει επίσημα την εποχή που στρώνουμε τα τραπέζια έξω και μας προκαλεί να … βάλουμε φωτιά στη δημιουργία και την απόλαυση. Καιρός δεν ήταν να μαζευτούμε και πάλι όλοι μαζί δημιουργώντας νέες γευστικές αναμνήσεις;

Κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ, την Κυριακή 10 Μαΐου