Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Αίγινας μετά τον αιφνίδιο χαμό ενός μωρού μόλις 20 μηνών. Το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από περιστατικό πνιγμού μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του το απόγευμα της Τρίτης, τρώγοντας τσουρέκι. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, με τους γονείς και τους γιατρούς να δίνουν αγώνα δρόμου για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή, χωρίς όμως δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί αντιμετώπισε ξαφνικά σοβαρό πρόβλημα στην αναπνοή την ώρα που έτρωγε, καθώς τροφή φαίνεται πως προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του.

Οι γονείς του κοριτσιού το μετέφεραν χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα. Γιατροί και νοσηλευτές προχώρησαν σε αλλεπάλληλες προσπάθειες ανάνηψης, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή ιδιώτη γιατρού. Για σύντομο χρονικό διάστημα υπήρξαν ενδείξεις βελτίωσης, γεγονός που δημιούργησε ελπίδες πως το παιδί θα τα καταφέρει, ωστόσο λίγο αργότερα η κατάσταση επιδεινώθηκε ξανά δραματικά.

Αμέσως οργανώθηκε η διακομιδή του στον Πειραιά. Το 20 μηνών κοριτσάκι μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στο σημείο περίμεναν ήδη ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Παρά την τεράστια κινητοποίηση και τις συντονισμένες ενέργειες όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση, το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει. Μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και την κοινωνία της Αίγινας.