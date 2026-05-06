Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μοναχός που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν πήδηξε έξω από εν κινήσει ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 48χρονος μοναχός, υπήκοος Σερβίας χθες το μεσημέρι δεν αισθάνονταν καλά – πιθανότατα λόγω καρδιολογικού προβλήματος.

Eιδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβε από την Ουρανούπολη προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Ωστόσο, κατά τη μεταφορά του, ο μοναχός φαίνεται ότι έλυσε την ζώνη και πήδηξε έξω από το ασθενοφόρο, ενώ ήταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διασώστης και ο οδηγός σταμάτησαν το ασθενοφόρο.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πολύγυρου, όπου διασωληνώθηκε και έπειτα στο Ιπποκράτειο, όπου και παραμένει στη ΜΕΘ.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι.