Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, μια εξέλιξη που θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για την τουριστική κίνηση και τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ανακοίνωσε στους εργαζομένους στη Θεσσαλονίκη ότι η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο, με το πέρας της θερινής σεζόν. Ως λόγος γι’ αυτή την απόφαση αναφέρθηκε η αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα, Fraport Greece.

«Εάν η αιτία για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair είναι οι υψηλές αυξήσεις, τότε η Fraport θα πρέπει να επανεξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική», δήλωναν την Τρίτη εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου.

120 εργαζόμενοι

Η Ryanair απασχολεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους στη βάση της στην πόλη και εκτελεί μέχρι και 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια – λίγα – δρομολόγια θα διατηρήσει η εταιρεία για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν.

Να σημειωθεί ότι το κόστος στις αερομεταφορές έχει εκτοξευτεί εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, οδηγώντας πολλές αεροπορικές να κόψουν πτήσεις και να αυξήσουν τα εισιτήρια.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η διοίκηση της εταιρείας αφήνει ανοιχτό παράθυρο επιστροφής της στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027, με ένα όμως αεροσκάφος και προφανώς λιγότερες πτήσεις σε σχέση με σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Τετάρτη, στις 14:30, είναι προγραμματισμένη σύσκεψη με φορείς στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξει ενημέρωση και κοινός συντονισμός για το ζήτημα που έχει προκύψει.