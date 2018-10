Βράβευση έλληνα ερευνητή για τη συνεισφορά του στο Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών

Μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση έλαβε ένας έλληνας καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη συνεισφορά του στις νευρολογικές επιστήμες, και ιδιαίτερα στο Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών.

Πρόκειται για τον Δρ Γεώργιο Σακκά, επίκουρο καθηγητή στην Κλινική Εργοφυσιολογία και ειδικό σε θέματα αποκατάστασης ασθενών με χρόνια νοσήματα. Ο ερευνητής βραβεύεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Εταιρειών (European Federation of Neurological Associations – EFNA) για την ερευνητική συνεισφορά του στην κατανόηση και θεραπεία των ασθενειών του εγκεφάλου.

Ο Δρ Σακκάς, ο οποίος κατέχει και θέση επισκέπτη καθηγητή στο Plymouth Marjon University του Ηνωμένου Βασιλείου, ασχολείται με το Σύνδρομο των Ανήσυχων Ποδιών – ΣΑΠ (Restless Legs Syndrome, RLS) τα τελευταία 15 χρόνια με πολύ σημαντικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά συμβούλια και επιτροπές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δρ Σακκάς είναι μέλος της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Ασθένειες του Εγκεφάλου (European Brain Council – EBC) και υπεύθυνος για το Σύνδρομο των Ανήσυχων Ποδιών, που είναι μια από τις 9 ασθένειες του εγκεφάλου (Σχιζοφρένεια, Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών, Πάρκινσον, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Εγκεφαλικά Επεισόδια, Υδροκεφαλία Κανονικής Πίεσης, Κεφαλαλγίες, Επιληψία, Αλτσχάιμερ) που αναγνωρίστηκαν από το EBC ως προτεραιότητα για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

«Τα τελευταία χρόνια», τονίζει ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «μέσω αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού (EBC) έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια για την κατανόηση και θεραπεία των ασθενειών του εγκεφάλου που αποτελούν το 40% του συνολικού κόστους υγείας που δαπανάται στην Ευρώπη και φτάνει τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως».

Και εξηγεί: «Το 2016 ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια με στόχο να υπολογιστεί το κόστος τού να μη θεραπεύονται οι συγκεκριμένες ασθένειες, ώστε να δοθεί μια καλύτερη εικόνα για το πού πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες (ερευνητικές και σε επίπεδο νομοθετικό) για την υγεία. Η προσπάθεια αυτή ονομάστηκε «Value of Treatment: Bridging the Early Diagnosis and Treatment Gap for Brain Disorders» (Η αξία της θεραπείας: γεφύρωση μεταξύ της πρώιμης διάγνωσης και θεραπευτικού κενού στις ασθένειες του εγκεφάλου) και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017 με τη δημοσίευση και την παρουσίασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσία των Ευρωπαίων Επιτρόπων Υγείας. Τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας μού έδειξαν ότι το μη θεραπευμένο ΣΑΠ είναι η 5η πιο ακριβή ασθένεια του εγκεφάλου συνολικά (μετά από την κατάθλιψη και την άνοια) και η 1η πιο ακριβή νευρολογική πάθηση, καθώς κοστίζει περίπου 50.000 ευρώ για κάθε ασθενή».

Τα αποτελέσματα αυτά, προσθέτει, δείχνουν ότι κοστίζει περισσότερο στα εθνικά συστήματα υγείας η έλλειψη θεραπείας ή η καθυστερημένη διάγνωση της νόσου απ’ ό,τι η έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία της.

Η πρωτοποριακή ερευνητική δουλειά του Δρ Σακκά στα θέματα αποκατάστασης των ασθενών με ΣΑΠ έχει συμπεριληφθεί στις παγκόσμιες οδηγίες θεραπείας για το ΣΑΠ και αποτελεί σημαντικό εγχειρίδιο για όλους τους επαγγελματίες υγείας. Συνολικά η ερευνητική του συνεισφορά στις οδηγίες θεραπείας, καθώς και η συνεισφορά του στην ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας, συντέλεσαν στο να λάβει το πρώτο βραβείο καλύτερου Επαγγελματία Υγείας/Ερευνητή για το 2018. Η επίσημη τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα στο Fondation Universitaire των Βρυξελλών στις 20 Νοεμβρίου 2018.

Τι είναι το Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών

Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (ΣΑΠ) είναι, αναφέρει ο κ. Σακκάς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μια νευρολογικής φύσεως διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τα κάτω άκρα και χαρακτηρίζεται από μια ακαταμάχητη επιθυμία για κίνηση. Πολλές φορές η ακαταμάχητη αυτή επιθυμία παρομοιάζεται με αυτήν της «έντονης φαγούρας», στην οποία εάν δεν «ξυθούμε» δεν θα ικανοποιηθούμε ποτέ. Οι άνθρωποι που πάσχουν από το ΣΑΠ αισθάνονται πολύ συχνά την επιθυμία να κινήσουν τα πόδια τους με το περπάτημα ή το τέντωμα ή το τρίψιμο, προκειμένου να μπορέσουν να ηρεμήσουν για λίγο τα κάτω άκρα τους (ή και τα άνω άκρα τους).

Τα συμπτώματα αυτά τείνουν να χειροτερέψουν με την ακινησία όπως ακριβώς την ώρα που χαλαρώνει κανείς μπροστά στην τηλεόραση, στο αυτοκίνητο ή και στο θέατρο. Επειδή τα συμπτώματα εντείνονται συνήθως το βράδυ και τη νύχτα, οι ασθενείς αυτοί συχνά παρουσιάζουν και κακή ποιότητα ύπνου και ως επακόλουθο πολύ συχνά παρουσιάζουν ημερήσια υπνηλία.

Το ΣΑΠ μπορεί να είναι είτε ιδιοπαθές, δηλαδή να το έχουμε εκ γενετής, είτε δευτεροπαθές, δηλαδή να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως περιφερειακή νευροπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, σιδηροπενική αναιμία ή και να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Σήμερα υπολογίζεται ότι το 5% του γενικού πληθυσμού πάσχει από το ΣΑΠ, ενώ μόνο στο 0,5% γίνεται σωστή διάγνωση και χορηγείται σωστή αγωγή.