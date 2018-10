Ισχυρός σεισμός 6,4 βαθμών κοντά στη Ζάκυνθο – Διακοπή ρεύματος και υλικές ζημιές – Αισθητός και στην Αθήνα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε νοτίως της Ζακύθου στις 01:53 της Παρασκευής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο πρόκειται για δόνηση 6,4 Ρίχτερ. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα και είχε μεγάλη διάρκεια.

Ο σεισμός σημειώθηκε στο νότιο Ιόνιο, 44 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, και το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10χλμ. σύμφωνα με το EMSC.

Οι κάτοικοι στη Ζάκυνθο έντρομοι έχουν βγει από τα σπίτια τους, ενώ όλο το νησί έχει βυθιστεί στο σκοτάδι λόγω διακοπής ρεύματος.

Σε επικοινωνία που είχε το in.gr με τα τοπικά τμήματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ωστόσο, ένας βράχος έχει αποκολληθεί στην περιοχή Τσιλιβί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα συντονιστικό των τοπικών αρχών στο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του νησιού.

Του μεγάλου σεισμού των 6,4 βαθμών προηγήθηκε σεισμική δόνηση της τάξης των 4,9 Ρίχτερ, με επίκεντρο 53 χλμ. νότια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, ενώ στις 2:05 ακολούθησε μετασεισμός στο ίδιο σημείο της τάξης των 5,4 Ρίχτερ.

M6.8 #earthquake was a truly international quake felt up to 800 km in at least 8 countries (Malta, Libya, Italy, Greece, Macedonia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Turkey) pic.twitter.com/gt2oVn5tLS

— EMSC (@LastQuake) October 26, 2018