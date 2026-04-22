Η Ρωσία θα εκτρέψει τις προμήθειες πετρελαίου από το Καζακστάν που προορίζονταν προηγουμένως για την Γερμανία μέσω του αγωγού πετρελαίου Druzhba προς άλλες κατευθύνσεις, αρχίζοντας από την 1η Μαΐου, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο Νόβακ είπε ότι η υλικοτεχνική αυτή αλλαγή έγινε λόγω «τεχνικών δυνατοτήτων» και έχει συμφωνηθεί με το Καζακστάν.

«Οι Γερμανοί έχουν εγκαταλείψει το ρωσικό πετρέλαιο, άρα τα πάνε καλά», δήλωσε ο Νόβακ σχετικά με την απόφαση της Ευρώπης να μειώσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.

Νωρίτερα η γερμανική πλευρά και το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας, είχε ανακοινώσει ότι ενημερώθηκε ότι δεν θα φτάσει καζακικό πετρέλαιο στο διυλιστήριο PCK Schwedt από τον Μάιο, ενώ πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι η Ρωσία σκοπεύει να σταματήσει τις εξαγωγές καζακικού πετρελαίου μέσω του ίδιου αγωγού από την 1η Μαΐου, επηρεάζοντας άμεσα το συγκεκριμένο διυλιστήριο.

Το Reuters μετέδωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία προτίθεται να σταματήσει τις εξαγωγές από το Καζακστάν προς την Γερμανία μέσω του αγωγού πετρελαίου Druzhba αρχίζοντας από την 1η Μαΐου.

Ο υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει προγραμματιστεί ροή καζακικού πετρελαίου μέσω του ρωσικού αγωγού Druzhba προς τη Γερμανία τον Μάιο, μια διαταραχή που, όπως είπε, πιθανότατα προκλήθηκε από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.