Η καινοτομία απαντά στις προκλήσεις της «υγιούς» γήρανσης του πληθυσμού

Η Ελλάδα έχει πάρει τον δρόμο της δημογραφικής συρρίκνωσης. Τα συμπεράσματα της έκθεσης του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τις δημογραφικές εξελίξεις και τις προοπτικές στη χώρα, τουλάχιστον ως το 2035. Από τη μια μεριά το φυσικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων θα παραμείνει αρνητικό, ενώ και ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού 15-64 ετών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η δημογραφική γήρανση δεν φαίνεται να ανακόπτεται, καθώς το ποσοστό των άνω των 65 ετών θα αυξάνει συνεχώς.

Δεν είναι όμως μόνο η Ελλάδα αντιμέτωπη με αυτό το πρόβλημα. Η πληθυσμιακή γήρανση είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο παγκόσμιος πληθυσμός τις αμέσως επόμενες δεκαετίες. Η Ευρώπη έχει πληθυσμό κατά μέσο όρο πιο γερασμένο από τις άλλες ηπείρους, και ειδικότερα ο ευρωπαϊκός Νότος «γερνάει» συνεχώς.

Με αυτά τα δεδομένα, η προώθηση της λεγόμενης «ενεργού» γήρανσης μέσω της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών αποτελεί πρωταρχικής σημασίας μέθοδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνεπάγονται. Το AAL Programme, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, υποστηρίζει από το 2008 έργα στον χώρο της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για ενεργό και υγιή γήρανση, σε συνεργασία με το Nesta’s Challenge Prize Centre.

Με δύο συμμετοχές η Ελλάδαστο Smart Ageing Prize

Εφέτος, αναγνωρίζοντας την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά ως βασικό πρόβλημα στη ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων, το Smart Ageing Prize αναζήτησε καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά προς την τόνωση κοινωνικών σχέσεων. Η χώρα μας είχε στον εφετινό διαγωνισμό διπλή συμμετοχή. Τα δύο ελληνικά πρότζεκτ, το Euphoria, μία πλατφόρμα ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω ταξιδιών αναψυχής, και το KeepSocial, ασύρματο ακουστικό που εντοπίζει την ακριβή θέση και κατεύθυνση της όρασης ενός ατόμου σε εσωτερικούς χώρους, έφτασαν στην τελική 15άδα.

Μεγάλος νικητής του διαγωνισμού ανακηρύχθηκε το KOMP. Ενας υπολογιστής που έχει σχεδιαστεί για να κάνει την επικοινωνία ευκολότερη. Μέσω του KOMP, όλη η οικογένεια και οι φίλοι του ηλικιωμένου μπορούν να μοιράζονται φωτογραφίες, μηνύματα και να πραγματοποιούν βιντεο-κλήσεις. Είναι κατάλληλο για ηλικιωμένους με ελάχιστη ή και καθόλου τεχνολογική επάρκεια, καθώς διαθέτει οθόνη υψηλής αντίθεσης, οθόνη αφής, δυνατή ηχητική σύνδεση και μόνο ένα κουμπί.

Το PlaceCal, που έλαβε το 2ο βραβείο, είναι μια σύμπραξη κοινοτικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, παρόχων κοινωνικής στέγασης, κυβερνητικών υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών υγείας και πολιτών, οι οποίοι συνεργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας, της ποσότητας και της προσβασιμότητας των κοινοτικών δεδομένων, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερα συνδεδεμένες γειτονιές που λειτουργούν για όλους. Είναι ένας ιστότοπος με βασικό στόχο να βοηθήσει τους άνω των 65 ετών να ενημερωθούν για τοπικές εκδηλώσεις όπως πρωινές συναντήσεις για καφέ, μαθήματα ραπτικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών ή π.χ. κηπουρικές ομάδες που μπορεί να κάνουν δράση στην περιοχή τους.

Το Refresh by How Do I? είναι μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τα άτομα με απώλεια μνήμης ώστε να ζουν, να δουλεύουν και να επικοινωνούν πιο ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας βίντεο στα οποία έχουν πρόσβαση μέσω μιας κινητής συσκευής. Οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν βίντεο μέσω της πλατφόρμας, αναλύοντας βήμα-βήμα μια διαδικασία, και στη συνέχεια, με τη βοήθεια εύκολα αναγνωρίσιμων αυτοκόλλητων NFC (Near Field Communication) να συνδέσουν κάθε βίντεο με την κατάλληλη τοποθεσία στον χώρο τους. Εναλλακτικά, τα βίντεο μπορούν να συνδεθούν και με ένα ημερολόγιο για την υποστήριξη των καθημερινών εργασιών.

«Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες, η στήριξη των ηλικιωμένων ώστε να έχουν πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή μπορεί να τους βοηθήσει να παραμείνουν δραστήριοι και υγιείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως μέσο για την τόνωση κοινωνικών εμπειριών που βελτιώνουν την ευημερία και το Smart Ageing Prize μπορεί να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες να προσεγγίσουν περισσότερους ανθρώπους και να αλλάξουν ζωές προς το καλύτερο» δήλωσε ο κ. Marco Carulli, Programme Operations Manager του AAL.