Οι ψηφιακά ασφαλείς επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα έσοδα

Οσο καλύτερα «ψηφιακά θωρακισμένη» είναι μια επιχείρηση τόσο μεγαλύτερα είναι τα έσοδά της, αλλά και τα κέρδη της. Οσο πιο προετοιμασμένες είναι οι εταιρείες σε θέματα κυβερνοασφάλειας τόσο πιο βελτιωμένα είναι τα συνολικά επιχειρηματικά τους αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, οι επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν ασφάλεια στους πελάτες τους εξασφαλίζουν και την ίδια τη βιωσιμότητά τους. Μία στις δύο εταιρείες (48%) που έχουν λάβει μέτρα σε θέματα κυβερνοασφάλειας αναφέρουν αύξηση των ετήσιων εσόδων κατά 5%, καθώς και υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, αν και υπάρχει ευθεία συσχέτιση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων με το Cyber Security, μόνο το 24% των εταιρειών παγκοσμίως θεωρούν ότι είναι πραγματικά έτοιμες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια επίθεση στον κυβερνοχώρο. Οπως προκύπτει από το Διεθνές Βαρόμετρο Ετοιμότητας για τον Κυβερνοχώρο της Vodafone, η ετοιμότητα σε θέματα cyber security προϋποθέτει ότι μία επιχείρηση υιοθετεί σειρά διαφορετικών μέτρων, όπως ειδικές λειτουργίες, στρατηγικές και μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και διαδικασίες για την κατανόηση των κινδύνων και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι κλάδοι της υγείας, της τεχνολογίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο ηλεκτρονικής ετοιμότητας. Στον αντίποδα, οι τομείς του λιανεμπορίου και της εκπαίδευσης εμφανίζονται ως οι λιγότερο έτοιμοι. Μεγάλες εταιρείες Από την έκθεση προκύπτει, εξάλλου, ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να είναι έτοιμες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια στους τομείς της διαχείρισης και του ελέγχου. Σε γεωγραφική βάση, οι εταιρείες στην Ινδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ είναι οι πλέον έτοιμες σε θέματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, ενώ οι επιχειρήσεις από την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη και τη Γερμανία παρουσιάζουν αδυναμίες. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές, που υπονομεύουν την ετοιμότητα των επιχειρήσεων σε θέματα cyber security, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει συχνά αναντιστοιχία μεταξύ αυτού που πιστεύουν οι εργοδότες και του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα σε σχέση με τη δραστηριότητα των εργαζομένων. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, που προσφέρουν εργασία από απόσταση, πιστεύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων (46%) τους εργάζεται εξ αποστάσεως, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει ότι εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ανέρχεται στο 59%. Αυτή η αναντιστοιχία επεκτείνεται και στο ζήτημα της χρήσης προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών για την πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα. Το 43% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό τα προσωπικά τους smartphone. Στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 63% των εργαζομένων, σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι ίδιοι. Επιχειρηματική απόδοση Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει η άμεση σχέση ανάμεσα στην ετοιμότητα στον τομέα του cyber security και στην επιχειρηματική απόδοση, καθώς και στην καταγραφή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση και με άλλους βασικούς επιχειρηματικούς δείκτες απόδοσης (KPI). Για παράδειγμα, το 68% των επιχειρήσεων, που ξεχωρίζουν σε θέματα cyber security, δηλώνει ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην καινοτομία από ό,τι οι άμεσοι ανταγωνιστές. Επίσης, το 65% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι μπορεί να εστιάσει καλύτερα στους πελάτες σε σχέση με τους ανταγωνιστές, που είναι λιγότερο έτοιμοι σε θέματα cyber security. Το 59% των επιχειρήσεων, που είναι cyber ready, πιστεύει ότι διαθέτει ψηφιακό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το βαρόμετρο Το Διεθνές Βαρόμετρο Ετοιμότητας για τον Κυβερνοχώρο της Vodafone βασίστηκε στις απαντήσεις που έδωσαν 3.281 καταναλωτές/εργαζόμενοι και 1.528 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε θέματα πληροφορικής από επιχειρήσεις σε εννέα χώρες του κόσμου.