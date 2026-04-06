Επειτα από σχεδόν μια δεκαετία καθυστερήσεων, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τον τουρισμό, το οποίο θα καθορίσει το μέλλον της ανάπτυξης του κλάδου στη χώρα, εισέρχεται σε τελική φάση έγκρισης, με δύο βασικές εκκρεμότητες να παραμένουν ανοιχτές.

Για τις Κυκλάδες εξετάζεται περιορισμός κατά 20% με 30% στον αριθμό των τουριστικών κλινών, συγκριτικά με το αρχικό draft που είχε τεθεί σε διαβούλευση το καλοκαίρι του 2024, ενώ παράλληλα προωθείται η απαγόρευση μετατροπής νέων κατοικιών σε Airbnb στις υπερκορεσμένες «κόκκινες» ζώνες. Οι ρυθμίσεις αυτές τελούν αυτές τις ημέρες υπό νομικό έλεγχο, με στόχο να προστατευτεί το πλαίσιο από πιθανές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Σήμερα, παρά το κλείσιμο της δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου ΕΧΠ πριν από περίπου 1,5 έτος και της απαιτούμενης Δέουσας Εκτίμησης για τις επιπτώσεις της εφαρμογής του στις περιοχές Natura στα τέλη του 2025, κρίσιμα νομικά ζητήματα βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση. Για αυτό άλλωστε τον Φεβρουάριο είχε μετατεθεί και πάλι η ολοκλήρωσή του και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που το συνοδεύει για τις 30 Ιουνίου, με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά. Ωστόσο, στελέχη των δύο συναρμόδιων υπουργείων (ΥΠΕΝ και Τουρισμού) υποστηρίζουν ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση θα δημοσιευθεί μετά το Πάσχα.

Κρίσιμος παράγοντας

Την περασμένη Τετάρτη πάντως πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη και τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά με τη συμμετοχή στελεχών των δύο υπουργείων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ενα από τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, οι οποίες αποτελούν πλέον κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση της τουριστικής και στεγαστικής αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε το κατά πόσο η ρύθμιση του συγκεκριμένου τομέα θα ενσωματωθεί απευθείας στην κοινή υπουργική απόφαση του ΕΧΠ ή αν θα εξειδικευθεί σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω ειδικών ρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται βέβαιο ότι οι κατευθύνσεις για τα Airbnb θα αποτυπωθούν και στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια που εκπονούνται σε όλη τη χώρα.

Αναχαίτιση

Οπως αναφέρει στο «Βήμα» παράγοντας του ΥΠΕΝ, στη σύσκεψη διερευνήθηκε η τύχη της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις λεγόμενες «κόκκινες» περιοχές, δηλαδή στις ήδη υπερκορεσμένες τουριστικά ζώνες. Σε αυτές – βάσει της ζωνοποίησης του αρχικού σχεδίου που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν αλλάζει – περιλαμβάνονται οι: Σαντορίνη (Θήρα και Οία), Ανατολική Κως, Μύκονος, Ρόδος (Αφάντου, Ιαλυσός, Καλλιθέα), Νότια Τήνος, Ερμούπολη Σύρου, παραλία Πιερίας, τμήμα της Σκιάθου και της Κέρκυρας (κοντά στην πόλη), Ζάκυνθος (δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά), Μάλια και Χερσόνησος Ηρακλείου και Νέα Κυδωνία Χανίων.

Για τις συγκεκριμένες περιοχές το ζητούμενο είναι αν θα επιτρέπεται η μετατροπή νέων κατοικιών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η βασική πρόταση που προέκυψε από τη σύσκεψη είναι να απαγορεύεται ρητά στις νέες οικοδομικές άδειες, ώστε να αναχαιτιστούν η πίεση στη στεγαστική αγορά και η ανεξέλεγκτη τουριστική αξιοποίηση κατοικιών.

Το «μέτωπο»

Κρίσιμο «μέτωπο» παραμένει και ο επιτρεπόμενος αριθμός τουριστικών κλινών στις Κυκλάδες, από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη έως και τα μικρότερα νησιά που δέχονται αυξανόμενες πιέσεις. Οπως επισημαίνει στέλεχος του ΥΠΕΝ, η πρόθεση είναι να μειωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός κλινών έως και 30% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ρύθμιση παραμένει ανοιχτή και αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να «κλειδώσουν» πριν από την οριστικοποίηση του πλαισίου. Ζητούμενο είναι αν ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει και για τις αναπτυγμένες περιοχές, ενώ εκτός απαγορεύσεων στη βραχυχρόνια μίσθωση φαίνεται ότι μένουν οι άλλες τρεις ζώνες, δηλαδή οι αναπτυσσόμενες και μη αναπτυγμένες περιοχές και εκείνες με δυνατότητες ανάπτυξης.