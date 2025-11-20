Με στόχο την αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και την ελάφρυνση των νοικοκυριών, το υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει για ακόμη ένα έτος το μέτρο της γενναίας φορο-έκπτωσης στην περίπτωση που κάποιος πληρώσει ηλεκτρονικά και λάβει αποδείξεις για υπηρεσίες και προϊόντα από μία σειρά επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που η Εφορία τούς έχει κατατάξει στην κατηγορία των ύποπτων για φοροδιαφυγή.

Ουσιαστικά το στοίχημα που θέτει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι διπλό. Από τη μία να πείσει τους πολίτες ότι εφόσον ζητούν αποδείξεις θα έχουν σημαντική μείωση φόρου και από την άλλη τα χρήματα που θα λάβουν οι πολίτες με τη μορφή φορο-εκπτώσεων να επιστρέψουν στα ταμεία του κράτους πολλαπλάσια.

Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβεί γιατί από την έκδοση αποδείξεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής θα αυξηθούν οι εισπράξεις και τα κέρδη των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, θα πληρώνουν παραπάνω φόρο εισοδήματος και θα καταβάλλουν υψηλότερο ποσά για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Ανταλλάγματα

Πάντως, τα προηγούμενα χρόνια που ίσχυε το μέτρο των εκπτώσεων τόσο από το εισόδημα όσο και από τον φόρο για δαπάνες αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών τα αποτελέσματα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής δεν ήταν ανάλογα των παρεχόμενων κινήτρων γιατί όπως λένε αρμοδίως η νοοτροπία «τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη» ειδικά για επαγγέλματα που προσφέρουν υπηρεσίες δύσκολα εκριζώνεται.

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις οι πολίτες δεν γνωρίζουν σε βάθος το κέρδος που θα έχουν από την απόδειξη που θα λάβουν αν πληρώσουν με κάρτα ή με μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό και γι’ αυτόν τον λόγο πείθονται πολλές φορές από τον επαγγελματία να μην τους εκδώσει τελικά απόδειξη, με αντάλλαγμα μία μικρή έκπτωση στην τιμή του προϊόντος. Ομως ειδικά για συγκεκριμένα επαγγέλματα και υπηρεσίες οι εκπτώσεις έρχονται πολλές φορές να καλύψουν σχεδόν ολόκληρο τον ΦΠΑ που επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Κάνουν… πάρτι

Πρόσφατα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν το «όργιο» φοροδιαφυγής που γίνεται σε μπαρ, εστιατόρια, κομμωτήρια καθώς και σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή. Ακόμη και μετά την επιβολή των ελάχιστων τεκμαρτών εισοδημάτων βάσει των οποίων φορολογείται το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών εξακολουθούν κάποιοι να δηλώνουν προκλητικά χαμηλά εισοδήματα κάτω από τον κατώτατο μισθό. Για παράδειγμα, 7 στους 10 ιδιοκτήτες μπαρ, 6 στα 10 κομμωτήρια και σχεδόν ένα στα δύο εστιατόρια δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα ή και ζημιές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κομμωτές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 298 ευρώ, ενώ αντίστοιχη εικόνα θα συναντήσει κανείς και σε ορισμένα επαγγέλματα της οικοδομής. Ενδεικτικά ελαιοχρωματιστές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 345 ευρώ και ψυκτικοί 556 ευρώ. Βέβαια όταν έρχεται μετά να υπολογιστεί το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ο φόρος που προκύπτει αντιστοιχεί σε πολύ υψηλότερα εισοδήματα.

Τα επαγγέλματα

Για τον λόγο αυτόν παρατείνεται και για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το επόμενο έτος το μέτρο της μείωσης του εισοδήματος κατά 30% για αποδείξεις που προέρχονται από κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, ελαιοχρωματιστή, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού κ.τ.λ., υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ, φυσικής ευεξίας, καθαρισμού, σχολές χορού, γυμναστήρια, νομικές υπηρεσίες κ.τ.λ.

Το μέτρο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια μείωση του φόρου από 450 έως 2.200 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος και τη φορολογική κλίμακα στην οποία αυτά εντάσσονται. Οσο υψηλότερα είναι τα εισοδήματα και οι συντελεστές τόσο υψηλότερη η μείωση του φόρου. Παράλληλα, διπλά μετρούν αποδείξεις για χτίσιμο αφορολογήτου από ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες κ.τ.λ.

Κίνητρα κατά της φοροδιαφυγής

Μείωση φόρου για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών και καταστημάτων

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος με την οποία καθορίζονται οι όροι της επέκτασης μέχρι και τις 31.12.2026 της έκπτωσης φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης και αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου.

Οι δαπάνες αυτές μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το φορο-μπόνους κατανέμεται έως το 2031 με μέγιστη ετήσια μείωση φόρου έως 3.200 ευρώ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοεί όσους βαρύνονται με ετήσιο ποσό φόρου εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό της ετήσιας επιστροφής φόρου. Εάν το ποσό της μείωσης υπερβαίνει τον αναλογούντα φόρο για το συγκεκριμένο έτος, η διαφορά δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, δεν μεταφέρεται σε επόμενα έτη και δεν μπορεί να μεταφερθεί στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης και η μείωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται με βάση το ποσοστό πλήρους κυριότητας του φυσικού προσώπου που πραγματοποίησε τη δαπάνη ενώ σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε τη δαπάνη έχει δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας στο κτίριο, το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης και η μείωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται ανάλογα με την αξία του δικαιώματος επί της συνολικής αξίας του ακινήτου.

Το μέτρο ισχύει τόσο για τις ανακαινίσεις κατοικιών (πρώτης, δεύτερης κ.λπ.) όσο και επαγγελματικών ακινήτων και στόχος του είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής στον κλάδο των οικοδομικών επαγγελμάτων, όπου κυριαρχούν οι πληρωμές τοις μετρητοίς και χωρίς απόδειξη. Μεταξύ των δαπανών που αναγνωρίζονται είναι μεταξύ άλλων οι εξής: τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων, εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό, αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής ή και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, συντήρηση-επισκευή στέγης, επισκευή τοιχοποιίας-χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα κ.τ.λ.