Αυξήσεις εκτός από τις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις εντός του 2026, ως απόρροια των πλεονασμάτων του αντίστοιχου επικουρικού ταμείου. Εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Συνεχής άνοδος και αριθμός-ρεκόρ για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Και πλεόνασμα πάνω από ένα δισ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για τα στοιχεία που συνθέτουν την «οικονομική εικόνα» των ασφαλιστικών ταμείων – και κυρίως του e-ΕΦΚΑ – με την είσοδο του νέου έτους.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η προοπτική χορήγησης αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις εντός του νέου έτους, μετά από πολλά έτη στασιμότητας. Η δυνατότητα αυτή δημιουργήθηκε από την εμφάνιση πλεονάσματος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ).

188 εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) αναμένεται να εμφανίσει για το έτος 2025 πλεόνασμα που θα ξεπεράσει τα 188 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις.

Το πλεόνασμα ανοίγει τον δρόμο για το «ξεπάγωμα» των αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις για 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, αυξήσεις επιτρέπονται μόνο όταν το Ταμείο δεν εμφανίζει έλλειμμα – ενώ μειώσεις απαγορεύονται ακόμη και αν ο φορέας είναι ελλειμματικός.

Η τελική απόφαση για το ύψος της αύξησης στις επικουρικές συντάξεις θα ληφθεί εντός του 2026, με βάση τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία του 2025. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αύξηση θα κυμαίνεται κοντά στο 3%. Η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται σήμερα σε 195 ευρώ μεικτά, οπότε μια ενδεχόμενη αύξηση 3% θα διαμορφώσει τη σύνταξη στα 201 ευρώ. Πλεονασματικός με πάνω από ένα δισ. ευρώ, παρά τις αυξημένες δαπάνες, εντός του 2026, εμφανίζεται και ο e-ΕΦΚΑ. Οι αυξημένες δαπάνες που θα φθάσουν 31,12 δισ. ευρώ αντισταθμίζονται από τα επίσης αυξημένα έσοδα που προβλέπεται ότι θα ανέλθουν το 2026 στα 36,86 δισ. ευρώ. Ετσι το 2026 προβλέπεται πλεόνασμα ύψους 1,04 δισ. ευρώ. Οι αυξημένες δαπάνες σε έναν μεγάλο βαθμό οφείλονται στην αύξηση των κύριων συντάξεων, αλλά και στον αυξημένο ρυθμό απονομής νέων συντάξεων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εντός του 2025 εκδηλώθηκε εκρηκτική αύξηση στην υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι οποίες αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τις 210.000, ενώ περαιτέρω αύξηση εμφανίζει και ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων που θα αναμένεται να υπερβεί τους 260.000.

Συνταξιοδοτήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ», ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης δείχνει πως ο τελικός αριθμός για το 2025 θα υπερβεί κατά πολύ τις 200.000 και ίσως να ξεπεράσει και τις 210.000, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πίεση που θα ασκηθεί στον ΕΦΚΑ.

Μάλιστα ορισμένοι εκτιμούν ότι είναι δυνατόν να προσεγγίσουν το ρεκόρ του 2021, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 νέες αιτήσεις, και του 2022, όταν είχαν προκύψει 211.133 αιτήσεις.

Τα στοιχεία του 2025 μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο δείχνουν ότι οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 149.308. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα υποβάλλονταν 16.589 νέες αιτήσεις κατά μέσον όρο. Με τον ρυθμό αυτόν έως το τέλος του έτους οι αιτήσεις θα έφθαναν τις 200.000. Επειδή όμως παραδοσιακά τους τελευταίους μήνες κάθε χρονιάς υπάρχει διαρκώς αυξητική τάση στις υποβολές αιτήσεων, εκτιμάται ότι οι υποβολές υπερέβησαν κατά πολύ τις 200.000.

Η απασχόληση μετά τη σύνταξη

Αύξηση παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καθώς πάνω από το 10% του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων, δηλαδή περί τις 260.000 άτομα, επιλέγουν να συνεχίσουν την εργασία τους μετά τη συνταξιοδότηση. Ενδεικτικό της αύξησης είναι το γεγονός ότι πριν από λίγα χρόνια δήλωναν την απασχόλησή τους μόλις 30.000 συνταξιούχοι.Το μέτρο με το οποίο καταργήθηκε η ποινή της περικοπής της σύνταξης για όσους εργάζονται και αντικαταστάθηκε με έναν ειδικό φόρο ύψους 10% του μηνιαίου μισθού παρουσιάζει τεράστια επιτυχία. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι πέραν της σύνταξης και του μισθού, μελλοντικά δικαιούνται και προσαύξηση της σύνταξής τους