Στην επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται αυτοτελώς σε 2.058.505 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών στα μέσα του επόμενου έτους, καθώς από τις αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, ωφελημένοι είναι μόλις ένας στους δώδεκα ιδιοκτήτες.

Αυτό διότι από το σύνολο των 2.058.505 ιδιοκτητών, μόλις το 7,8% ή 161.587 συμπολίτες μας δηλώνουν ότι εισπράττουν ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως και άρα θα ωφεληθούν από την καθιέρωση νέου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% (αντί για 35%) για εισόδημα από 12.001 έως 24.000 ευρώ.

Μικρή μείωση

Από τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, συνολικά το κράτος σε ετήσια βάση εισπράττει από το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων που εκμισθώνουν διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κ.τ.λ. 1,73 δισ. ευρώ και από τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί το όφελος για τους ιδιοκτήτες από τη μείωση του φόρου θα είναι 90 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή συνολική μείωση της φορολογίας κατά μόλις 5%. Μάλιστα τη μείωση αυτή του φόρου θα την διαπιστώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το 2027 όταν υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άναψε πρόσφατα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, το «πράσινο φως» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάσουν την περαιτέρω μείωση της φορολογίας των ιδιοκτητών ακινήτων που εισπράττουν μισθώματα, βάζοντας ωστόσο μία προϋπόθεση για να προχωρήσει όλο αυτό το σχέδιο: Να εμφανιστούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 αυξημένα τα μέσα δηλωθέντα ενοίκια.

Μέχρι στιγμής αυτό που κυριαρχεί στις φορολογικές δηλώσεις είναι προκλητικά χαμηλά δηλωθέντα μισθώματα που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που καταβάλλουν στην πραγματικότητα οι ενοικιαστές.

Σήμερα το μέσο δηλωθέν ενοίκιο ανέρχεται στα 255 ευρώ, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ακόμη και μία γκαρσονιέρα δύσκολα να μπορέσει να ενοικιαστεί κάτω από αυτό το ποσό. Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών θα επανεξετάσει το σχέδιο που ήδη είχε εκπονήσει πριν από το καλοκαίρι και όπως φαίνεται «κόπηκε» από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τελευταία στιγμή λόγω του μεγάλου δημοσιονομικού κόστους που θα είχε και του αβέβαιου αποτελέσματος ως προς το αν τελικά θα οδηγούνταν οι ιδιοκτήτες να εμφανίσουν στην Εφορία τα πραγματικά ενοίκια που εισπράττουν.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει σημαντική μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή, που σήμερα ανέρχεται σε 15% και επιβαρύνει ιδιοκτήτες ακινήτων με ετήσιες εισπράξεις από ενοίκια έως 12.000 ευρώ.

Ο συντελεστής είχε ακουστεί ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο 5%, ενώ σημαντική μείωση θα γινόταν και για ιδιοκτήτες που εισπράττουν υψηλότερα ενοίκια ετησίως.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το σύνολο των 2.058.055 ιδιοκτητών ακινήτων, 1.500.345 δηλώνουν να εισπράττουν ετησίως έως 5.000 ευρώ σε ενοίκια καταβάλλοντας φόρο 359 εκατ. ευρώ, ενώ από 5.001 έως 12.000 ευρώ δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από ενοίκια 396.573 φορολογούμενοι καταβάλλοντας σε φόρους 457 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια από μία αλλαγή στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή θα ευνοηθούν για πρώτη φορά 1.896.918 ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ και οι υπόλοιποι 161.587 που δηλώνουν πάνω από 12.000 ευρώ θα έχουν αντίστοιχο όφελος.

Εισοδήματα 2027

Σημειώνεται ότι οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν, θα τύχουν εφαρμογής από τα εισοδήματα του 2027 και όχι από αυτά του 2026. Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να περιμένουν – εφόσον φυσικά προκριθούν οι νέες μειώσεις στη φορολογία – το 2028 που θα υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2027.

Αξίζει να τονιστεί ότι από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε έτος επιστρέφεται ετησίως ένα ενοίκιο κύριας και φοιτητικής κατοικίας για το 80% των ενοικιαστών με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί) με ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ και βασική προϋπόθεση να πληρώνεται το ενοίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού και όχι σε μετρητά.

Περιορισμένου κόστους για τον κρατικό προϋπολογισμό, όμως, είναι και οι φορο-ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους.

Παρατάσεις

Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν και πρόκειται να περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στα μέσα Οκτωβρίου περιλαμβάνονται επίσης τα εξής:

Επεκτείνεται και για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες (που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη) που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση έως τέλος του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027.

Επεκτείνεται για μια ακόμη χρονιά, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, με σκοπό την αύξηση των κατοικιών προς διάθεση με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ.

Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026 (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί) με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 5 εκατ. ευρώ.

Μικρά τα οφέλη της μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς

Πολλές εξαιρέσεις

Από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Στο υπουργείο Οικονομικών ευελπιστούν ότι το μέτρο αναμένεται να ενδυναμώσει την παρουσία των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές και ότι η αποκέντρωση συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό πρόβλημα.

Ομως σε σύνολο περίπου 2,5 δισ. ευρώ που εισπράττει κάθε χρόνο το κράτος από τον ΕΝΦΙΑ, το μέτρο αυτό για το 2026 θα επιφέρει μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κύριες κατοικίες στους παραπάνω οικισμούς μόλις 38 εκατ. ευρώ, και αυτό το ποσό θα διπλασιαστεί το 2027 που θα τους καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ. Ουσιαστικά δηλαδή η μείωση αυτή, αν τη συγκρίνει κανείς με το σύνολο του ΕΝΦΙΑ που εισπράττει κάθε χρόνο το κράτος, είναι πολύ μικρή.

Πάντως, το μέτρο της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ που καλύπτει 12.720 οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων σε όλη τη χώρα και αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κύριων κατοικιών, δεν καλύπτει οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής, με μόνη εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Ωστόσο, αρκετές κατοικίες εξαιρούνται λόγω αξίας, καθώς τα ακριβά ακίνητα δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκπτώσεις. Ετσι, αν η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, δεν ισχύει καμία μείωση, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του οικισμού ή από το αν πρόκειται για κύρια κατοικία.