Με σαφή στόχευση της ενίσχυση των εργασιών τους στη στεγαστική πίστη κινούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις των τραπεζών από την αρχή του χρόνου.

Πρόκειται για ένα τομέα που από το 2010 έως και σήμερα τρέχει με αρνητικούς ρυθμούς.

Ο λόγος είναι ότι η αξία των νέων εκταμιεύσεων σε αυτήν την περίοδο παραμένει χαμηλότερη από τις αποπληρωμές των δανείων που είχαν χορηγηθεί κυρίως κατά τα χρόνια υπερανάπτυξης της αγοράς τη δεκαετία του 2000.

Εφέτος πάντως η εικόνα έχει βελτιωθεί. Το περασμένο Μάιο για πρώτη φορά η ετήσια μείωση των υπολοίπων περιορίστηκε ελαφρώς κάτω από το 2%, ενώ διαμορφώθηκε σε 1,3% τον Ιούνιο και σε 1,1% τον Ιούλιο.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης των νέων χρηματοδοτήσεων το επίμαχο διάστημα.

Αύξηση 40%

Συγκεκριμένα, το τρίμηνο Μάιος – Ιούλιος 2025 οι νέες συμβάσεις στεγαστικών δανείων έφτασαν τα 580 εκατ. ευρώ έναντι 351 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 40%.

Σε επίπεδο επταμήνου (Ιανουάριος – Ιούλιος), η αξία των νέων χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 1,06 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 32% σε ετήσια βάση.

Είναι η πρώτη φορά από το 2014 που σε αυτό το διάστημα σπάει ο πήχης του 1 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, «τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν πως η επιστροφή της στεγαστικής πίστης στην πιστωτική επέκταση, περνά μέσα από την άνοδο των νέων εργασιών».

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, «η πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντική. Δεν είναι όμως αρκετή. Για να επιστρέψουμε σε περιβάλλον μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων μας, θα πρέπει οι νέες εκταμιεύσεις να σταθεροποιηθούν πάνω από τα 2 δισ. ευρώ ετησίως».

Σημειώνεται ότι εάν η αγορά συνεχίσει στο δεύτερο μισό του 2025 με τους ρυθμούς του α΄ εξαμήνου, η αξία των νέων συμβάσεων θα διαμορφωθεί γύρω από τα 1,8 δισ. ευρώ, αν και οι τράπεζες βλέπουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.

Η στρατηγική

Με στόχο λοιπόν να ενισχυθούν περαιτέρω οι εργασίες, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν αναπροσαρμόσει εν μέρει τη στρατηγική τους, στοχεύοντας με διαφορετικό τρόπο συγκεκριμένες ηλικίες.

Ο λόγος γίνεται κατά βάση για 40άρδηες και 50άρηδες, διότι:

Βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία με υψηλότερα κατά βάση εισοδήματα από τις νεότερες γενιές Έχουν αρκετά χρόνια μπροστά τους μέχρι τη συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας, οπότε και ένα δάνεια θα πρέπει να έχει αποπληρωθεί Πολλοί δεν έχουν λάβει άλλη χρηματοδότηση στο παρελθόν, λόγω της υπερδεκαετούς κρίσης μετά τη χρεοκοπία της χώρας το 2010

Με αυτά τα δεδομένα μπορούν πιο εύκολα να περάσουν τα πιστοληπτικά τεστ και να εξασφαλίσουν χαμηλές μηνιαίες δόσεις, που θα είναι σε θέση να αποπληρώνουν με βάση τα εισοδήματά τους.

Τα τελευταία δε αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω από την ερχόμενη Πρωτοχρονιά, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, η μείωση του φόρου, ειδικά για όσους έχουν παιδιά, θα βελτιώσει τη δυνατότητά τους να λάβουν νέο δάνειο.

Οι νέες προσφορές

Τούτων δοθέντων, οι τράπεζες έχουν λανσάρει ειδικές προσφορές για όσους βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες και αναζητούν χρηματοδότηση για την απόκτηση του νέου τους σπιτιού.

Πρόκειται για προγράμματα που προσομοιάζουν με το «Σπίτι Μου ΙΙ», με τη μεγάλη διαφορά όμως πως δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την ηλικία του ακινήτου.

Τα συγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται με πολύ χαμηλά επιτόκια, σταθερά για μία περίοδο τουλάχιστον 3 ετών, με επιτόκια της τάξης του 2,5% ή και χαμηλότερα.

Υπάρχουν επίσης επιλογές για κλείδωμα των μηνιαίων δόσεων, ανεξάρτητα από την πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ, ακόμη και μέχρι την πλήρη εξόφληση, για έως και 30 χρόνια, με ετήσιο κόστος στη ζώνη του 4%.

Πηγή: ot.gr