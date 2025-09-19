Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα περίπτερα, καθώς οι απανωτές κρίσεις έχουν χτυπήσει την επιβίωσή τους.

Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κλείσει περίπου 6.500 περίπτερα, με τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν «λαβωθεί» περισσότερο. Τα αίτια πίσω από τα λουκέτα είναι αρκετά σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων κ. Θεόδωρο Μάλλιο.

«Οι λόγοι που έκλεισαν είναι οι απανωτές κρίσεις, με πρώτη και χειρότερη την οικονομική. Ακολούθησε η πανδημική και ολοκληρώθηκε με την ενεργειακή. Έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό με τις αλυσίδες μίνι μάρκετ. Παντού έχουν κλείσει περίπτερα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη είναι προεξάρχουσες, έχουν χάσει το 70% της δύναμης που υπήρχε» είπε στο Action24.

Τα ενοίκια

Όσο για τα ενοίκια; Ξεκινάνε από τα 300 ευρώ και μπορούν να εκτιναχθούν στις 3.00ο ευρώ.

«Δεν υπάρχει τίποτα το ενιαίο στα ενοίκια των περιπτέρων. Εξαρτάται από το ποιος εκμεταλλεύεται το περίπτερο. Ένα ενοίκιο μπορεί να ξεκινάει από 300 ευρώ και να φτάνει 3000. Εξαρτάται από την πιάτσα και από το πόσο καλός επαγγελματίας είναι ο περιπτεράς» προσθέτει ο κ. Μάλλιος.