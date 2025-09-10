Την αρχιτεκτονική των προτάσεων που εξήγγειλε από το βήμα του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου ανέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της καθιερωμένης τακτικής ενημέρωσης.

Το σκεπτικό της επιλογής της κυβέρνησης ήταν να διοχετευτεί ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με έναν διαφορετικό, πιο στοχευμένο τρόπο, και η κυβέρνηση να προβεί ουσιαστικά σε μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία έχει ένα κεντρικό σκοπό: μείωση των φόρων, αύξηση των καθαρών μισθών.

Νέοι με εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ

Το Μαξίμου εκτιμά ότι η πρόβλεψη για τους νέους είναι στοχευμένη και σημαντική παρέμβαση. Υπενθυμίζεται πως οποιοσδήποτε νέος κάτω των 25 εργάζεται και έχει εισόδημα έως 20.000 ευρώ, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο, ενώ για τους νέους από 25 έως 30 ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από το 22% στο 9%.

Προς μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ στη 1η κατοικία

Η πρωτοβουλία που αφορά στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφαση εντός διετίας να καταργηθεί, να μηδενιστεί ουσιαστικά ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε όλα τα ελληνικά χωριά. Παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμοί θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση. Σύμφωνα με το Μαξίμου, η πολύ σημαντική παρέμβαση – όπως τη χαρακτηρίζουν – αφορά στη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά μας.

«Αυξήσεις στους μισθούς από το 2026»

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης οι πολίτες θα δουν τις αυξήσεις στους καθαρούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο του 2026, από την πρώτη τους μισθοδοσία. Υπενθύμισε πως έχουν ήδη ανακοινωθεί 1,5 δισ. μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο.

Τον ερχόμενο Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν 250 ευρώ στον λογαριασμό τους, μόνιμη στήριξη πια, η οποία ξεκινάει από φέτος, αλλά και οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο, ως ένα μέτρο στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση.