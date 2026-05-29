Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι καλός.

Η μέρα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα βρέξει το πρωί σε περιοχές της Χαλκιδικής, στην ανατολική Μακεδονία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Στερεάς, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου θα σημειωθούν βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι τους 27-29 βαθμούς, στα νότια έως 30 και στη δυτική Ελλάδα 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι 3-4 μποφόρ, αλλά θα στραφούν από το απόγευμα σε νότιους. Βοριάδες στο Αιγαίο και θα ενισχυθούν στα 5, και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική παροδικές νεφώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ήλιο . Πιθανόν το πρωί στα βορειότερα τμήματα του νομού η συννεφιά να είναι πιο πυκνή και να βρέξει λίγο τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-29 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 4-5 , στα ανατολικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής θα βρέχει ασθενώς από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-27 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 3-5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους.