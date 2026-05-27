Γενικά αίθριος και ήπια καλοκαιρινός θα είναι αύριο Πέμπτη ο καιρός, με τη ζέστη να είναι αισθητή στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Η μέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και κατά περιόδους αραιές νεφώσεις. Πρόσκαιρα το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα ανέβει σε καλοκαιρινά επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30-33 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και βόρεια έως 34, και στους 28-30 βαθμούς οι μέγιστες τιμές στα νησιά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και στα νότια τμήματα του Αιγαίου, κυρίως στα Δωδεκάνησα μέχρι 5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται αρκετή λιακάδα, με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η ζέστη θα γίνει αισθητή, με τη θερμοκρασία από 18-32 βαθμούς Κελσίου , και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα πρέπει να περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά τοπικές βροχές, πιθανόν να ψιχαλίσει και λίγο μέσα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-33 βαθμούς, με βοριάδες στο Θερμαϊκό 3-4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Πλησίασε τους 34 °C η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη 27 Μαΐου

Υψηλή παρέμεινε η θερμοκρασία στη χώρα την Τετάρτη 27 Μαΐου, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τοπικά τους 34°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον σταθμό των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 33.9οC.

Στον χάρτη του meteo.gr απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:40 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 133 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή 29/05 στα βόρεια, τα κεντρικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα κεντρικά και το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Στη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα δυτικά βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Το Σάββατο 30/05 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.