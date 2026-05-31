Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς ένας 20χρονος και ο 46χρονος πατέρας του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο συνέβη την Κυριακής (31.05.2026) στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Τόφαλος, όταν η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ο 20χρονος και ο 46χρονος, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών. Ασθενοφόρα παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος.