Την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε ο τραυματισμός ενός Έλληνα πολίτη στα επεισόδια που διαδραματίστηκαν το Σβέρνετς της Αλβανίας, όταν κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για τα περιουσιακά τους δικαιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα, οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά της ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή- βρίσκεται στην περιφέρεια του Αυλώνα- η οποία θεωρείται ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

View this post on Instagram A post shared by Citizens.al (@citizens.al)

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα πολίτη κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο και ν’ αποδοθούν ευθύνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αθήνα ο τραυματίας έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς δεν είναι ομογενής ή κάτοικος της περιοχής.

Παρότι το περιστατικό δεν φαίνεται να άπτεται του περιουσιακού ζητήματος, το οποίο τα τελευταία χρόνια απασχολεί κατά κόρον της Ελληνική Εθνική Μειονότητα ειδικά στο νότιο τμήμα της χώρας και δη στη Χειμάρρα, όπου η αλβανική κυβέρνηση προωθεί σειρά τουριστικών επενδύσεων, η Αθήνα απαιτεί από τα Τίρανα την προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, συνδέοντας μάλιστα αυτήν την απαίτηση με την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών: «Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι αλβανικές αρχές έχουν εν πρώτοις ανταποκριθεί στα ελληνικά αιτήματα.

Όπως καταγράφεται στα αλβανικά Μέσα στη διαδήλωση συμμετείχαν μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, κάτοικοι της περιοχής και εκπρόσωποι από το κόμμα της Αριστεράς «Κίνημα Μαζί».