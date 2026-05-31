Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, τα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως κάθε χρόνο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, θα εφαρμοστεί με διαφορετικό καθεστώς σε καταστήματα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

H θρησκευτική εορτή αν και είναι από τις μεγαλύτερες δε συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, γι’ αυτό και πολλοί εργαζόμενοι θα απέχουν από την εργασία τους βάσει συλλογικών συμβάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή καθιερωμένης επιχειρησιακής πρακτικής.

Έτσι, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα περισσότερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, με κάποιες εξαιρέσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με βάση τον συνηθισμένο προγραμματισμό τους όπως και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα που θα ανοίξουν κανονικά.

Κλειστά τα καταστήματα στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει προτείνει τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Παράλληλα, τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο που θα ισχύσει στην περιοχή τους.