Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές και αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση της 3χρονης στην Κρήτη, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τις Αρχές να προσανατολίζονται πλέον σε κακουργηματικές διώξεις σε βάρος της μητέρας και του συντρόφου της.

Η 25χρονη μητέρα οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, ενώ ο πακιστανικής καταγωγής σύντροφός της συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Καταρρέει το σενάριο της παιδικής χαράς

Τα νέα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, φαίνεται να ανατρέπουν πλήρως το αρχικό αφήγημα περί ατυχήματος σε παιδική χαρά.

Οι γιατροί που εξέτασαν το παιδί, διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκτεταμένους μώλωπες και εικόνα που – σύμφωνα με πληροφορίες – παραπέμπει σε συστηματική κακοποίηση και όχι σε πτώση ή ατύχημα.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί φέρονται να διαπίστωσαν ότι στην περιοχή όπου υποστηρίχθηκε πως τραυματίστηκε το παιδί, δεν υπάρχει καν παιδική χαρά.

Τα ψέματα της μητέρας και τα τρία παιδιά στο θερμοκήπιο

Νέα ερωτήματα προκαλεί και η στάση της μητέρας απέναντι στις Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα, η γυναίκα φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, όταν έφτασε στο νοσοκομείο με το παιδί, ενώ αρχικά απέκρυψε ακόμη και την ύπαρξη των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας.

Ωστόσο, ακόμα είναι ασαφές πόσα παιδιά έχει και πόσα… δεν έχει κι αυτό γιατί, ο ΑΜΚΑ που έδωσε η μητέρα στο νοσοκομείο, είναι πραγματικός, αντιστοιχεί στο όνομά της και έχει καταγεγραμμένους τους τοκετούς της.

Σύμφωνα με τον ΑΜΚΑ της υπάρχουν οι εξής τοκετοί:

2017 : Σήμερα παιδί 9 ετών 2018: Σήμερα παιδί 8 ετών 2018: Διεκόπη εγκυμοσύνη 2020: Σήμερα 6 ετών 2023: Σήμερα 3 ετών 2024: Σήμερα 2 ετών

Τα γνωστά στοιχεία

2017: 9 ετών – Άγνωστη η τύχη του

2018: 8 ετών – Στο νοσοκομείο

2020: 6 ετών – Στο νοσοκομείο

2023: 3 ετών – Νοσηλεύεται

2024: 2 ετών – Άγνωστη η τύχη του

2025: 10 μηνών – Στο νοσοκομείο

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο όπου διέμεναν, εντόπισαν άλλα τρία ανήλικα να ζουν σε αποθήκη θερμοκηπίου, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και βρίσκονται πλέον υπό την προστασία κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο βρεφών

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν και οι αναφορές της μητέρας για ακόμη δύο παιδιά που – όπως υποστήριξε – πέθαναν στο παρελθόν κατά τη διάρκεια θηλασμού.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν οι θάνατοι αυτοί δηλώθηκαν και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες συνέβησαν, ενώ η υπόθεση διευρύνεται συνεχώς με νέα στοιχεία να προστίθενται στη δικογραφία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πραγματικό οικογενειακό περιβάλλον και να διαπιστώσουν πόσα παιδιά είχε συνολικά η 25χρονη και πού βρίσκονται σήμερα.

Το κρίσιμο τεστ DNA και το οικογενειακό μυστήριο

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι εξετάσεις DNA που πραγματοποιούνται τόσο στα παιδιά όσο και στους δύο ενήλικες που εμφανίζονται ως γονείς.

Οι γενετικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπάρχει βιολογική συγγένεια και να δώσουν απαντήσεις στα σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει για τη δομή και τη σύνθεση της οικογένειας.

Οι Αρχές θεωρούν πως τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορεί να αλλάξουν δραματικά την πορεία της υπόθεσης και να ανοίξουν νέο κύκλο αποκαλύψεων γύρω από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε η 3χρονη.

Πώς εντοπίστηκε ο φερόμενος πατέρας

Ο άνδρας που εμφανίζεται ως πατέρας της 3χρονης, φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι είχε φύγει από την Κρήτη και βρισκόταν στην Αθήνα.

Ωστόσο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας Χανίων, εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν αναπτύξει διακριτική παρακολούθηση σε σημεία όπου συχνάζουν ομοεθνείς του, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε και ακινητοποιήθηκε.

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη

Το μικρό κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, τόσο για την πορεία της υγείας του παιδιού όσο και για την εξέλιξη μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα.