Ενώπιον των ιταλικών δικαστικών αρχών οδηγούνται πέντε μετανάστες αφρικανικής καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται για την απαγωγή, την κράτηση και τον ομαδικό βιασμό 32χρονης τουρίστριας από την Κολομβία στην ανατολική περιφέρεια της Ρώμης.

Το χρονικό του ομαδικού βιασμού τουρίστριας στη Ρώμη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό ξεκίνησε στις 9 Μαΐου, όταν το θύμα, το οποίο είχε φτάσει αυθημερόν στην ιταλική πρωτεύουσα, δειπνούσε μόνο του κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι.

Εκεί την προσέγγισε ένας άνδρας, ο οποίος την έπεισε να τον ακολουθήσει με σκοπό την αγορά χασίς. Μετά από πεζοπορία περίπου μισής ώρας, η γυναίκα οδηγήθηκε σε ένα κλειστό φορτηγό (βαν), όπου και πραγματοποιήθηκε η απαγωγή της.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Τορ Τσερβάρα, επί της οδού Τσέζαρε Ταλλόνε, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από παράτυπους μετανάστες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πέντε από τους ενοίκους του κτιρίου τη νάρκωσαν, απείλησαν τη ζωή της και την εξανάγκασαν σε επανειλημμένους βιασμούς κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που διήρκεσε η κράτησή της. Παράλληλα, οι δράστες της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι.

Η γυναίκα κατάφερε τελικά να διαφύγει ημίγυμνη από το σημείο. Εντοπίστηκε από ιταλό πολίτη, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο Κασιλίνο, όπου και της παρασχέθηκε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι κλινικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τα εμφανή σημάδια σωματικής βίας, καθώς και την αλλοιωμένη κατάσταση της συνείδησής της λόγω της χορήγησης ναρκωτικών ουσιών.

Συλλήψεις και απελάσεις

Η άμεση κινητοποίηση της ιταλικής αστυνομίας και της Δίωξης Εγκλήματος οδήγησε σε οργανωμένη επιχείρηση στο υπό κατάληψη κτίριο, με τη συμμετοχή των τοπικών αστυνομικών τμημάτων, της σήμανσης και του γραφείου μετανάστευσης.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου αναγνωρίστηκαν και προσήχθησαν συνολικά 22 πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέμεναν παράνομα στη χώρα. Το θύμα αναγνώρισε τους πέντε δράστες μέσω φωτογραφικής διαδικασίας, στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για ομαδικό βιασμό με την επιβαρυντική περιστασιακή διάταξη της εκμετάλλευσης της ανυπεράσπιστης κατάστασης του θύματος. Για 11 από τους υπόλοιπους προσαχθέντες εκδόθηκαν άμεσα εντολές απέλασης και μεταφέρθηκαν σε κέντρα κράτησης στην Πόντε Γκαλέρια, το Παλάτσο Σαν Τζερβάσιο και το Μπάρι.

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη για τον προσδιορισμό των ευθυνών τριών επιπλέον ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται ο άνδρας που παρέσυρε τη γυναίκα από το εστιατόριο, ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς, καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακατοίκητου κτιρίου.