Μια σοβαρή «ανωμαλία» σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Blue Origin στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, όταν ένας πύραυλος της εταιρείας εξερράγη πάνω στην εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης δοκιμής καύσης.

Βίντεο και πλάνα από το σημείο δείχνουν τον πύραυλο να μετατρέπεται μέσα σε δευτερόλεπτα σε μια τεράστια σφαίρα φωτιάς, η οποία τύλιξε ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 21:00 τοπική ώρα, εν όψει μιας επικείμενης εκτόξευσης.

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, τα νέα είναι καθησυχαστικά όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κομητείας Μπρέβαρντ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το κοινό.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της εταιρείας και δισεκατομμυριούχος της Amazon, Jeff Bezos, προχώρησε σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια της ομάδας του:

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την αιτία, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο.»

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ομάδες έκτακτης ανάγκης της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ, οι οποίες συνεργάζονται στενά με τους μηχανικούς της Blue Origin για την αξιολόγηση των δεδομένων και τον προσδιορισμό των αιτιών του ατυχήματος.

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ενήμερη για το συμβάν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη δοκιμή δεν ενέπιπτε στο πεδίο των δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται δική της άδεια, ενώ δεν επηρεάστηκε καθόλου η εναέρια κυκλοφορία.

Ο διευθυντής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, σχολίασε το γεγονός μέσω της πλατφόρμας X, τονίζοντας τις προκλήσεις της σύγχρονης αεροδιαστημικής. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και ότι η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εκτόξευσης βαρέων φορτίων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η NASA θα στηρίξει τη διεξοδική έρευνα για να αξιολογηθούν οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις μελλοντικές αποστολές.

Ένα ακόμα πλήγμα σε μια απαιτητική περίοδο

Το ατύχημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προκλήσεων για την εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο νεότερος πύραυλος της εταιρείας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από εντολή της FAA για έρευνα, λόγω αποτυχημένης προσπάθειας θέσης δορυφόρου της AST SpaceMobile σε τροχιά με τον πύραυλο New Glenn.

Παρ’ όλα αυτά, η Blue Origin έχει αποδείξει τις δυνατότητές της, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο είχε σημειώσει μια ιστορική επιτυχία, εκτοξεύοντας τον New Glenn από τη Φλόριντα και πραγματοποιώντας για πρώτη φορά την επιτυχή προσγείωση του επαναχρησιμοποιήσιμου ενισχυτή του.