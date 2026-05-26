Η τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο «πηδάλιο» της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι γεγονός. Ο επαναδιορισμός του επικυρώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής -για την ακρίβεια μόνον από τη ΝΔ διότι το ΠαΣοΚ αν και εκθείασε το έργο του κεντρικού τραπεζίτη, ο οποίος, θυμίζω υπήρξε υπουργός Οικονομικών επί συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, προερχόμενος από το «σημιτικό» ΠαΣοΚ, τελικά επέλεξε το «παρών», προκαλώντας το σχόλιο του «τσάρου» της Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη ο οποίος είπε ότι «το “παρών” του ΠαΣοΚ δεν αντανακλά την αξία του διοικητή, αντανακλά την πολιτική αμηχανία του».

Και πράγματι, ο Πάρις Κουκουλόπουλος μίλησε με διθυραμβικά λόγια για τον Γ. Στουρνάρα κάνοντας πολλούς να απορούν με την τελική ψήφο του. «Η αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρα είναι απόλυτα θετική δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», είπε μεταξύ πολλών άλλων θετικών επισημάνσεων, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο να σχολιάζει πως το ΠαΣοΚ «μετατοπίστηκε προς τα αριστερά και αποφεύγει το βενιζελικό παρελθόν του…».

Ο Γ. Στουρνάρας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του απηύθυναν χωρίς να ικανοποιήσει όλες τις πτέρυγες, όπως την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τον κατηγόρησε ότι παρά τις συνεχείς προσκλήσεις της όταν το 2015 ήταν η ίδια Πρόεδρος της Βουλής, εκείνος δεν προσερχόταν για να της δώσει τα στοιχεία που ζητούσε για το χρέος, στο πλαίσιο της αλήστου μνήμης Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που είχε η ίδια συστήσει (η ΤτΕ είχε εκπροσωπείτο από τον αντιπρόεδρό της). Με την ευκαιρία, πάντως, η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέλειψε να ρίξει δηλητηριώδη βέλη προς την πλευρά Τσίπρα. «Μια χαρά τα πήγατε και με τον Τσίπρα. Σας επαίνεσαν και ήπιατε και τσάι. Επειδή κάποιοι θέλουν να αναβαπτιστούν και να εμφανιστούν με άλλη προβιά…», είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.

Η απάντηση Γ. Γεραπετρίτη στον Αντ. Σαμαρά

Τα είπε στον Καζαμία για να τα ακούσει ο Σαμαράς… Κάπως έτσι ερμηνεύθηκε η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με την ευκαιρία της ερώτησης του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία με αφορμή τα σενάρια που «διαφημίζει» ο τουρκικός Τύπος περί νόμου με τον οποίο η Τουρκία θέλει να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο.

«Εάν υπάρχει κάποια μια κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση η οποία να ήρθε απέναντι σε αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε λανθασμένα “τετελεσμένα”, ήταν η παρούσα κυβέρνηση», είπε ο Γ. Γεραπετρίτης απαντώντας στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας πως «απέναντι στο casus belli (η κυβέρνηση) τόλμησε να επεκτείνει χωρικά ύδατα και να κάνει συμφωνίες Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, απέναντι στο τουρκολιβυκό ήρθε να προκηρύξει οικόπεδα και να έρθει η Chevron, η οποία ξεκινάει τις έρευνες και άρα, είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία δεν λαμβάνει καμία απολύτως σκέψη, όταν πρόκειται να υποστηρίξει τα εθνικά συμφέροντα».

Και συνέστησε «πάρα πολύ, μεγαλύτερη προσοχή, όταν αναφερόμαστε στις εθνικές ευαισθησίες και καλύτερη στρατηγική και μελέτη». Όπως μάλιστα είπε στον Αλ. Καζαμία, «ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο», προτρέποντάς τον να κοιμάται ήσυχος καθώς «η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας». Δεν ξέρω για τον Αλ. Καζαμία, αλλά ο Αντ. Σαμαράς είναι βέβαιο ότι δεν κοιμάται ήσυχος…

Στάση αναμονής της Αθήνας έναντι της Άγκυρας

Τα Δυτικά Βαλκάνια και δη η ελληνική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το θέμα της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), το οποίο συγκλήθηκε χθες υπό την προεδρία του Γιώργου Γεραπετρίτη. Η στήλη σας έχει ενημερώσει πολλάκις για τις κινήσεις και κυρίως τους στόχους της Αθήνας, με ορατό πλέον διακύβευμα την ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Αυτό που θέλει η ελληνική διπλωματία είναι ν’ αποτρέψει ή για να το πούμε καλύτερα να μειώσει κατά το δυνατόν την επιρροή τρίτων παραγόντων στην περιοχή- βλ. Ρωσία και Τουρκία. Δεν αντιλέγω, ενδιαφέρον θέμα η γεωπολιτική των Βαλκανίων- θυμάστε κάποτε είχαν πολύ εύστοχα αποκληθεί «πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης»- αλλά σε μια συνεδρίαση που κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες, μάλλον η συζήτηση πήγε και αλλού, βλέπε στους γείτονες και το επερχόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Σε κάποια φάση έφυγαν οι εμπειρογνώμονες από την αίθουσα, δηλαδή οι καθηγητές κλπ, κι έμειναν μόνο οι πολιτικοί. Αυτό που γνωρίζω να σας πω είναι ότι η Αθήνα δεν πρόκειται ν’ αντιδράσει δημοσίως αν δεν δει τι ακριβώς θα περιλαμβάνεται στον νόμο. Αυτά, άλλωστε, απάντησε λίγο αργότερα δημοσίως στη Βουλή ο Γεραπετρίτης σε σχετική επερώτηση. Πάντως, οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, ενώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα είναι και η πολιτική διαχείριση του ζητήματος, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από την αντιπολίτευση.

Αισιόδοξη καμπάνια

Δεν διέλαθε της προσοχής των πολιτικών του αντιπάλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει come back σήμερα με πιο αισιόδοξη καμπάνια από αυτήν των εκλογών του 2023, όπου όλα ήταν «μαύρα».

Ωστόσο, όσο και αν οι έρευνες δείχνουν τον πρώην Πρωθυπουργό να έχει μία δυναμική, γαλάζιοι «παρατηρητές» έλεγαν ότι δεν φαίνεται η ίδια εικόνα στις συγκεντρώσεις του. Και στα δύο στρατόπεδα πάντως, αναμένονται με ενδιαφέρον οι πρώτες δημοσκοπήσεις με το κόμμα πλέον ανακοινωμένο. Το ίδιο ενδιαφέρον δείχνουν άλλωστε και στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η 29η Μαίου

Η είδηση ότι ο Αντ. Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του στις 29 Μαϊου διαψεύστηκε γρήγορα από συνομιλητές του πρώην Πρωθυπουργού, όχι όμως και το ενδεχόμενο να διαβεί τελικά εκ νέου το ποτάμι. Όσοι τον ξέρουν καλά, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα επιλέξει το κατάλληλο timing, αλλά μέχρι τότε θα εξαντλήσει το μαρτύριο της σταγόνας, πυροβολώντας το Μέγαρο Μαξίμου.

Το γάντι στους «χειροκροτητές» Στη νέα κριτική του Αντώνη Σαμαρά, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης δεν έμεινε θεατής. Κληθείς να σχολιάσει τη δριμεία επίθεση του πρώην πρωθυπουργού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο βουλευτής Ροδόπης έθεσε προ των ευθυνών τους συναδέλφους του: «Είμαστε βουλευτές και δεν είμαστε χειροκροτητές. Αν υπήρχαν πιο έντονα πολιτικά αντανακλαστικά, θα μπορούσαμε να επιβάλουμε την ενότητα». Τι θέλει να πει ο Ευριπίδης; Ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα κρατά στην πραγματικότητα στα χέρια της τη δύναμη να προλαβαίνει φωτιές προτού αυτές γίνουν παρανάλωμα. Οι παθητικοί χειροκροτητές δεν αρκούν, ειδικά τώρα που, ενόψει συνταγματικής αναθεώρησης, ανοίγει η συζήτηση για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. ***

Το στοίχημα της αυτοτέλειας των Δήμων

Με τους δήμους να ζητούν όλο και πιο επίμονα να σπάσει ο ασφυκτικός εναγκαλισμός τους με το κεντρικό κράτος, μια εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση ανοίγει σήμερα στην Τεχνόπολη, στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ». Με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, γνωστά πολιτικά και ακαδημαϊκά πρόσωπα συναντιούνται για να συζητήσουν για τις προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εκεί θα είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Γιώργος Χατζημάρκος και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος που θα ανοίξουν τον κύκλο των παρεμβάσεων, προτού ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κηρύξει την έναρξη των εργασιών.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα δύο πάνελ που ακολουθούν: ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Παναγιώτης Δουδωνής και ο καθηγητής Σπύρος Βλαχόπουλος συζητούν για τις αναγκαίες συνταγματικές τομές, ενώ αμέσως μετά, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναλύουν τα όρια και τις αντοχές του σημερινού πλαισίου.

Οι πολιτικοί στο ΟΑΚΑ για τον τελικό

Eκτός από σελέμπριτι, στις κερκίδες του ΟΑΚΑ ήταν και πολιτικοί και με κασκόλ και ερυθρόλευκες φανέλες. Είδα αρκετούς, όπως μεταξύ άλλων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ Παύλος Χρηστίδης που φορούσε μία μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα και στο τέλος πανηγύρισε πάνω στο παρκέ μαζί με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Όπως έμαθα παρόντες ήταν και από το κυβερνητικό με πρώτον και καλύτερο τον υπουργό περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο και πρώην υπουργό Γιάννη Οικονόμου, ενώ ανάμεσα στους παρόντες ήταν και ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης. Βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει η βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη.

Δεν σας κρύβω πως έψαξα να βρω και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, καθώς γνωρίζω πως είναι γνωστός για τα Ολυμπιακά του αισθήματα, άλλωστε είναι θαμώνας στο Γ. Καραϊσκάκης. Ρώτησα για αυτόν και έμαθα από την πηγή μου πως δεν τον είδε στο γήπεδο, αλλά ήταν στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά και πανηγύρισε μαζί με τον λαό του Ολυμπιακού. Οφείλω να πω, πως δεν είδα κάποιον άλλο πολιτικό στον Πειραιά ανάμεσα σε 100.000 κόσμο.

Νέα πυρά Γ. Βλάχου σε υπουργό

Άστραψε και βρόντηξε ο «καραμανλικός» Γιώργος Βλάχος στην Βουλή ο οποίος κατέθεσε ερώτηση για τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης», υπόθεση που ελέγχει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, κάτι που προκάλεσε την έκπληξή του. «Το να μην απαντάτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι προσβλητικό για τους βουλευτές», του είπε διερωτώμενος αν το επίμαχο έργο ήταν αποτέλεσμα διαγωνισμού, πόσοι συμμετείχαν, ποιο ήταν το κόστος κλπ.

Ο Ν. Τσάφος δεν του απάντησε σε κανένα ερώτημα με αποτέλεσμα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ να αναρωτηθεί «αν υπάρχει Κοινοβούλιο να μάθουμε» προειδοποιώντας ότι αν δεν λάβει απαντήσεις από το υπουργείο, θα απευθυνθεί πιο ψηλά! «Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές και απογοήτευση στον κόσμο…», είπε, ωστόσο ο υφυπουργός δεν τον έκανε σοφότερο, εξηγώντας του «με πλήρη εκτίμηση», όπως του είπε, ότι «δεν είμαστε εμείς που τρέχουμε τους διαγωνισμούς, εμείς χαράσσουμε την ευρύτερη πολιτική». Τουτέστιν, θα έχουμε και συνέχεια…

Τι περιμένει να ακούσει σήμερα το Μαξίμου από το Θησείο

Η προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώνεται και επίσημα σήμερα έχει ενδιαφέρον. Αρχικώς, παρατηρείται η αλλαγή τόνου και έντασης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Είναι σαφές ότι η τακτική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γραμμής που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το μέγαρο Μαξίμου στην προσπάθεια να μην ενταχθεί σε ένα κλίμα τοξικότητας που εκτιμά ότι θα υπάρξει πιο έντονα το επόμενο διάστημα.

Εξίσου ενδιαφέρον θα είναι εάν η κυβέρνηση θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή την στρατηγική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και μετά από την σημερινή ημέρα. Οι αναλύσεις είναι ήδη πολλές: Για το αν η κυβέρνηση θα αναγάγει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό πολιτικό αντίπαλο αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τον Νίκο Ανδρουλάκη, το αν θα πράξει το αντίθετο, αν θα «τσιμπήσει» ώστε να παίξει και στο γήπεδο που ξέρει να παίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Για την ώρα το στίγμα το έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι υπάρχει πολλή επικοινωνία, χωρίς πρόσωπα, χωρίς προγραμματικό λόγο και χωρίς αυτοκριτική από τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης ότι οι προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα. «Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα, ο κόσμος θέλει να ακούσει και να δει να εφαρμόζονται πολιτικές κοστολογημένες» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Κατά τα λοιπά στην κυβέρνηση επισημαίνουν ότι θα αναμένουν να ακούσουν τι έχει να πει και κυρίως αν θα υπάρξει κοστολογημένο πρόγραμμα. Η συνέχεια θα δείξει πώς και με ποια ένταση θα κινηθεί η κυβέρνηση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος, όπως και οι ίδιοι ομολογούν δεν είναι ένας νέος πολιτικός που διεκδικεί μία ευκαιρία, αλλά έχει κυβερνήσει για πέντε χρόνια.

