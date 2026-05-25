Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας υπέγραψε σύμβαση με την Thales Group για την έναρξη του εκσυγχρονισμού του συστήματος μάχης των φρεγατών MEKO 200 HN κλάσης Ύδρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Thales θα συνεργαστεί στενά με την ελληνική αμυντική βιομηχανία για τον εξοπλισμό των φρεγατών με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα, όπως το TACTICOS Combat Management System, το ραντάρ NS100 και τους αισθητήρες ελέγχου πυρός STIR, με στόχο τη βέλτιστη επιχειρησιακή απόδοση και αποτελεσματικότητα αποστολής.

Η Thales διατηρεί ισχυρή και μακρόχρονη συνεργασία με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καλύπτοντας τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Πέρυσι, η εταιρεία γιόρτασε τα 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα μέσω της Thales Hellas.

Οι τέσσερις φρεγάτες σχεδίασης MEKO 200, που ναυπηγήθηκαν στη Γερμανία και την Ελλάδα με συστήματα της Thales Group επί του σκάφους, βρίσκονται σε επιχειρησιακή υπηρεσία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η Thales θα αναλάβει τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής (Mid Life Upgrade – MLU), καθώς και την παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς η εγχώρια συμμετοχή αποτέλεσε εξαρχής βασικό πυλώνα του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού, το τοπικό κέντρο υποστήριξης της Thales θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την ελληνική βιομηχανία για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πολεμικoύ Ναυτικού.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Η Thales Group αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή που συμβάλλει στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών κλάσης Ύδρα του Πολεμικού Ναυτικού. Η μακρόχρονη συνεργασία μας με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στηρίζεται σε ένα ισχυρό θεμέλιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δέσμευσης. Είμαστε υπερήφανοι που επιλεγήκαμε για τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής των φρεγατών, μέσω του οποίου η προηγμένη τεχνολογία της Thales θα ενσωματωθεί στο σύστημα μάχης της κλάσης Ύδρα, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Αυτή η νέα επιχειρησιακή διαμόρφωση, βασισμένη στην τελευταία έκδοση του TACTICOS Combat Management System, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού. Σε στενή συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία και τους τοπικούς εταίρους μας, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τη διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα», δήλωσε ο Βινσέντ Μεγαίδης, Country Director της Thales για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Μέσω της ενσωμάτωσης των νέων αισθητήρων και της τελευταίας έκδοσης του TACTICOS , τα πλοία θα διατηρήσουν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Τα συστήματα αισθητήρων και διαχείρισης μάχης που επιλέχθηκαν για τον εκσυγχρονισμό είναι ήδη δοκιμασμένα και επιχειρησιακά σε υπηρεσία σε διάφορους στόλους του NATO. Το ψηφιακά καθοριζόμενο ραντάρ AESA NS100 Radar προσφέρει προηγμένη επίγνωση τακτικής κατάστασης σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, καθώς και υποστήριξη οπλικών συστημάτων.

Σε συνδυασμό με το STIR 1.2 EO MK2 —ένα δοκιμασμένο ραντάρ διπλής συχνότητας με ενσωματωμένο ηλεκτροοπτικό σύστημα που περιλαμβάνει δυνατότητες laser και υπέρυθρης παρατήρησης— οι φρεγάτες αποκτούν βελτιωμένη επίγνωση του περιβάλλοντος και υψηλής ακρίβειας δυνατότητες ελέγχου πυρός.

Το TACTICOS αποτελεί το κεντρικό σύστημα διοίκησης, ελέγχου και υποστήριξης λήψης αποφάσεων του συστήματος μάχης των φρεγατών κλάσης Ύδρα. Με την τελευταία του έκδοση, το Πολεμικό Ναυτικό θα επωφεληθεί από το μοναδικό, σχεδιασμένο με επίκεντρο τον χειριστή περιβάλλον ανθρώπου–μηχανής (Human-Machine Interface), καθώς και από ένα ευρύ φάσμα δοκιμασμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη από περισσότερα από 25 ναυτικά παγκοσμίως.

Με οδηγό τη μακρόχρονη σχέση συνεργασίας και την εμπιστοσύνη που επαναβεβαίωσε το Πολεμικό Ναυτικό, η Thales δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του προγράμματος και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό τη συνεργασία με Έλληνες εταίρους για την παράδοση των αναβαθμισμένων δυνατοτήτων.