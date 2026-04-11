Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η συνεπακόλουθη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του κόστους ζωής. Ωστόσο, ο Έλληνας καταναλωτής, έχοντας διανύσει μια δεκαετία διαδοχικών κρίσεων, εμφανίζεται πλέον με ισχυρότερα «αντισώματα». Η προσαρμοστικότητα και ο ορθολογικός προγραμματισμός αποτελούν τα νέα όπλα απέναντι στις ανατιμήσεις, σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από ωριμότητα αλλά και βαθιά απαισιοδοξία.

Το νέο καταναλωτικό πρότυπο

Η πολυετής εμπειρία από τη δημοσιονομική κρίση, την πανδημία και την πρόσφατη ενεργειακή αναταραχή έχει διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο συμπεριφοράς. Οι καταναλωτές δεν αντιδρούν με πανικό, αλλά με στρατηγική.

Στροφή στην Ιδιωτική Ετικέτα: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν πάψει να αποτελούν εναλλακτική ανάγκης και έχουν καθιερωθεί ως βασική επιλογή, συνδυάζοντας την ανταγωνιστική τιμή με την ποιοτική αξιοπιστία.

Ψηφιακή Σύγκριση: Η χρήση εφαρμογών και ο συστηματικός έλεγχος των προσφορών έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα.

Προγραμματισμός: Οι λίστες αγορών και η αποφυγή των παρορμητικών δαπανών αποτελούν πλέον τον κανόνα για την πλειονότητα των νοικοκυριών.

Η ψυχολογία του φόβου και τα ευρήματα του ΙΕΛΚΑ

Παρά την ψυχραιμία στη συμπεριφορά, το ψυχολογικό φορτίο παραμένει βαρύ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής Γιώργος Δουκίδης στο 16ο Food Retail Conference, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή γεννά μεγαλύτερο φόβο από ό,τι η σύρραξη στην Ουκρανία ή η περιβαλλοντική κρίση.

25% των καταναλωτών δηλώνει ότι αισθάνεται φόβο, ενώ το 27% εκφράζει θυμό για τις εξελίξεις.

Προτεραιότητες δαπανών: Το 40% των νοικοκυριών χαρακτηρίζει τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα ως την κυριότερη επιβάρυνση, με το 34% να ακολουθεί για το ενεργειακό κόστος.

Άμεση αντίδραση: Το 60% προχωρά σε αναβολή αγορών, ενώ το 54% περιορίζει τις δαπάνες στην εστίαση.

Η «πρωτιά» της απαισιοδοξίας και οι προσδοκίες από το κράτος

Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Μάρτιο επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες παραμένουν οι πλέον απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στις -52,5 μονάδες, με το 72% των ερωτηθέντων να αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της εθνικής οικονομίας το προσεχές 12μηνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση απέναντι στην κρατική παρέμβαση. Η «κουλτούρα των προσδοκιών» για στήριξη από την πολιτεία παραμένει ισχυρή:

81% των πολιτών αναμένει μέτρα ενίσχυσης για την ενέργεια.

77% προσδοκά παρέμβαση για τα καύσιμα.

67% ελπίζει σε στήριξη για την αγορά τροφίμων.

Η ακτινογραφία του νοικοκυριού

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση αποτυπώνεται ανάγλυφα στις δηλώσεις των πολιτών. Το 63% δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», ενώ το 11% αναγκάζεται να αντλεί από τις αποταμιεύσεις του για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες. Μόλις το 20% των καταναλωτών δηλώνει ότι καταφέρνει να αποταμιεύει, ενώ το 87% θεωρεί απίθανο να αποταμιεύσει οτιδήποτε μέσα στο επόμενο έτος.

Σε αυτό το περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, όπου το 61% των νοικοκυριών δυσκολεύεται να προβλέψει τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, ο «εκπαιδευμένος» Έλληνας καταναλωτής συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στην ανάγκη για επιβίωση και την απαισιοδοξία για το αύριο, αναζητώντας πλέον τη σταθερότητα μέσα από τη συνετή διαχείριση.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ