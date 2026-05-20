Όπως σημειώσαμε χθες, δεν χρειαζόταν πολλή σκέψη για να καταλάβει κανείς ότι το timing (χρονισμός, ελληνιστί) της ανακοίνωσης απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο δεν ήταν το καταλληλότερο. Αυτό, προφανώς, έγινε αντιληπτό και στην κυβέρνηση ή τουλάχιστον σε κάποια από τα μέλη του ΚΥΣΕΑ, με αποτέλεσμα χθες το πρωί να διαρρεύσει ότι δύο ελληνικά Μιράζ μετασταθμεύουν στο νησί. Όχι, όμως, αμέσως καθώς πρέπει πρώτα να γίνουν έργα στο αεροδρόμιο.

Αν, τώρα, διακρίνετε διγλωσσία ή για να το πω καλύτερα σπασμωδικές κινήσεις της κυβέρνησης δεν θα μπορέσω παρά να σας δώσω δίκιο. Αν, πάντως, η Αθήνα ήθελε να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης προς την Άγκυρα, εν μέσω αυτού του ορυμαγδού που έχει ξεσηκωθεί για το επερχόμενο νομοσχέδιο στο οποίο θα αποτυπωθούν οι βασικές τουρκικές θέσεις περί των θαλασσίων ζωνών, μάλλον απέτυχε.

Διότι η αποστολή των Μιράζ θα βρεθεί τις επόμενες ώρες πολύ ψηλά στην ειδησεογραφία των γειτόνων. Αν πάλι, όπως έλεγαν οι αρμόδιες πηγές, η επιστροφή των Patriot έγινε για επιχειρησιακούς λόγους, επειδή δηλαδή εκλείπει η απειλή από το μέτωπο του Ιράν, τότε γιατί στέλνονται στην Κάρπαθο τα μαχητικά; Βάλτε στην εξίσωση τα χθεσινά πρωτοσέλιδα, αλλά και την παρέμβαση Σαμαρά και ίσως βγάλετε άκρη.

Βολές Γεραπετρίτη κατά Σαμαρά

Μια που αναφέρθηκα στον πρώην πρωθυπουργό, δεν ξέρω αν το ακούσατε αλλά στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, ο υπουργός Εξωτερικών έριξε, για ακόμα μία φορά, έμμεσες αλλά πολύ σκληρές βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά.

Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν απαντώντας στην ερώτηση αν ήταν δημοκρατική επιλογή η διαγραφή του Μεσσήνιου πολιτικού, ο Γεραπετρίτης μίλησε περί «υπονόμευσης» της κυβέρνησης.

«Από το να εκφράζουμε την άποψή μας έως το να επιτιθέμεθα σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης, με την οποία υποτίθεται ότι στοιχιζόμαστε, ή να την υπονομεύουμε, υπάρχει μια σοβαρή απόσταση».

Ο υπουργός Εξωτερικών, όμως, δεν ξέχασε ούτε το καραμανλικό μπλοκ, υπενθυμίζοντας τη θέση του ότι η αδράνεια (για την οποία κατηγορείται από τους εκσυγχρονιστές η διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή) οδηγεί τη χώρα μόνο σε χειρότερες καταστάσεις. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική όσο περνούν τα χρόνια, τόσο το ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας γέρνει όλο και περισσότερο προς Ανατολάς.

Ο απολογισμός του υπουργού Εξωτερικών

Κατά τα άλλα όπως πληροφορούμαι δεν είναι λίγοι αυτοί που διέκριναν στην παρουσία του Γεραπετρίτη έναν τόνο απολογισμού. «Είμαστε περίπου τρία χρόνια μετά από μία προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το 2023, με σκοπό να βρούμε ένα διαφορετικό μονοπάτι στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Δύο χώρες, στις οποίες, ξέρετε, τα ιστορικά βιώματα είναι τέτοια, τα οποία καθίστανται συν τω χρόνω σχεδόν γονιδιακά. Ήταν δύσκολη αυτή η προσπάθεια», είπε ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο υπουργός Εξωτερικών, σε μια αποστροφή, η οποία πραγματικά μοιάζει με την εξής παραδοχή: ως εδώ όλα πήγαν καλά, αυτή ήταν η προσέγγισή μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δούμε πώς θα πορευτούμε.

Ενόψει, άλλωστε, της δημοσιοποίησης του τουρκικού νομοσχεδίου, ο Γεραπετρίτης διαπίστωσε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι». Πράγματι έτσι είναι. Τις επόμενες εβδομάδες θα γνωρίζουμε προς τα πού θα στρίψουμε τελικά με τους Τούρκους.

Οι εκδηλώσεις της κεντροαριστεράς Ένας μικρός «χαμός» αναμένεται να γίνει σήμερα στην κεντροαριστερά. «Απ’ όλα έχει ο μπαχτσές…» μου έλεγε καλή πηγή μου. Βλέπετε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στις 17:00 στον κύκλο ιδεών του Ευ. Βενιζέλου. Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 19:00 οι Χάρης Δούκας και Χάρης Καστανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα, σε μία συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση, στην οποία θα συμμετέχουν επίσης οι καθηγητές Ξενοφών Κοντιάδης και Γιώργος Σωτηρέλης και θα συντονίζει ο δήμαρχος της περιοχής Λάμπρος Μίχος. Σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις προστίθεται την ίδια ακριβώς ώρα και ένα debate με τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠαΣοΚ Παύλου Χρηστίδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Οι δύο νέοι σε ηλικία πολιτικοί θα αναμετρηθούν για τα social media και τα fake news, ξέρετε «Ομάδα Αλήθειας» «Ζούκοφ» κ.τ.λ. Αναρωτιέμαι λοιπόν, που θα πρωτοπάνε οι ΠαΣοΚοι σήμερα. ***

«Ετοιμάσου, έτσι θα είναι και στη ΔΕΘ»

Η ταξιθεσία στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν τόσο χαοτική, που προκάλεσε την έντονη δυσφορία ακόμα και κορυφαίων στελεχών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος, έχοντας συνηθίσει στην οργανωτική πειθαρχία των Βρυξελλών, βρέθηκε προ εκπλήξεως.

«Η ταξιθεσία ήταν τόσο χαοτική. Υπήρχαν άνθρωποι που κρατούσαν τις καρέκλες για άλλους, που τραβούσαν τις καρέκλες. Εγώ κάθισα κάπου που έγραφε “Υπουργός” και δίπλα μου έβλεπα ανθρώπους που δεν ήξερα», περιέγραψε ο ίδιος, αποτυπώνοντας μια εικόνα οργανωτικής αναρχίας. Όταν μάλιστα έσπευσε να μεταφέρει τα παράπονά του στο κόμμα, η απάντηση που έλαβε ήταν μάλλον αποστομωτική: «Έτσι θα είναι και στη ΔΕΘ, ετοιμάσου».

Μόνη κατά πάντων

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για τις δυο εκ των πέντε υποθέσεων που την αφορούν -την μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μήνυση δικαστών για όσα έγιναν στη δίκη για το βίντεο των Τεμπών. Το ΠαΣοΚ απείχε από την ψηφοφορία για την υπόθεση Γεωργιάδη ενώ υπερψήφισε το αίτημα άρσης της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών, το δε ΚΚΕ απείχε και από τις δυο.

Οι καβγάδες που στήθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής δεν περιορίστηκαν στις άρσεις ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου που στράφηκε κατά πάντων, αλλά συνεχίστηκαν με αφορμή τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που ήγειρε η ίδια, επεκτάθηκαν στη μετωπική σύγκρουση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη (ο οποίος της είπε ότι «έρχονται τα έξι κακουργήματα και θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο») και κορυφώθηκαν με την αντιπαράθεσή της με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος διέκοψε τη συνεδρίαση μετά από κόντρα που είχε (και) μαζί του.

Όμως ο διάλογος που μετέφεραν αυτήκοοι μάρτυρες ενώ η Ολομέλεια είχε διακόψει (και άρα κανείς δεν θα βρει στα πρακτικά), δείχνει ότι μπαίνουμε σε φάση εξαιρετικά ηλεκτρισμένη και όσο πλησιάζει η ώρα των εκλογών και τα διλήμματα θα τίθενται οριακά, δεδομένης της εμφάνισης και νέων πολιτικών σχηματισμών, τόσο το κλίμα θα πολώνεται και θα αγριεύει μέχρι εκεί που δεν παίρνει.

O διάλογος που δεν υπάρχει στα πρακτικά

Ο διάλογος μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ Μαρίας Κομνηνάκα λόγω της διακοπής της συνεδρίασης από τον προερχόμενο από το ΚΚΕ αντιπρόεδρο της Βουλής, είναι ενδεικτικός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο!

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τι λες;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας…

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφό μου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου… Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Όταν πουλάς εκδούλευση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη…

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης, η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε (σ.σ. η Κανέλλη) ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας…

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Εντάξει πες κι άλλα…

