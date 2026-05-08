Μετά την ανείπωτη θλίψη που προκάλεσε σε όλη τη χώρα η περίπτωση του Κωνσταντίνου, του 13χρονου αγοριού από τα Μακρίσια Ηλείας που έχασε τη ζωή του ύστερα από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, αλλά και τους εκατοντάδες σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών και εφήβων, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα.

Οι πρώτες ανακοινώσεις έγιναν την περασμένη Τρίτη (5/5) από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο MEGA, προανήγγειλε την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με πατίνια στους δρόμους. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον αν. υπουργό, Κων. Κυρανάκη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα γι’ αυτό το μεταφορικό μέσον, που ονομάζεται ηλεκτρικό πατίνι, αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα.

Δηλαδή, δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον από τους χρήστες του σαν παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα απαγορεύεται να βγαίνουν στο δρόμο με πατίνι, το κράνος σε όλες τις ηλικίες θα είναι υποχρεωτικό και τα όρια ταχύτητας συγκεκριμένα.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο υιοθέτησης των μέτρων που εφαρμόζονται σε Λονδίνο και Ολλανδία, όπου τα ηλεκτρικά πατίνια αντιμετωπίζονται ως μηχανοκίνητα οχήματα και ως τούτου χρειάζονται υποχρεωτικά άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες και ασφάλιση.

Ωστόσο, η πώληση ηλεκτρικών πατινιών, που αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι και 80 χλμ. την ώρα όταν το νόμιμο όριο είναι τα 25 χλμ., είναι ένα δυσεπίλυτο ζήτημα, το οποίο αναμένεται να απασχολήσει τόσο την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών όσο και του Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάση Τσιάνο, από το 2021 υπάρχει στην Ελλάδα θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο απαγορεύεται η οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Επίσης, δεν επιτρέπεται στον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 25 χλμ. την ώρα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κινείται σε δρόμους που το όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 χλμ.. Ο οδηγός πρέπει να φορά κράνος και το βράδυ ανακλαστικό γιλέκο (φωσφοριζέ με αντανακλαστικές ταινίες) και το όχημα να έχει διακριτικά φώτα. Επιπλέον, απαγορεύεται η πώληση πατινιών με τελική ταχύτητα πάνω από 25 χλμ.

«Το πατίνι δεν είναι παιχνίδι»

«Καταρχάς είναι περιττό να πούμε ότι πρέπει να εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο. Το πατίνι δεν είναι παιχνίδι, αλλά ένα φιλικό μέσο μεταφοράς που εξυπηρετεί μικρού μήκους αποστάσεις. Εξυπηρετεί το λεγόμενο τελευταίο μίλι, δηλαδή να το έχει κάποιος στο αυτοκίνητό του και να το χρησιμοποιεί για μικρές διαδρομές. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος πατίνι από την Κηφισιά και να κατεβαίνει στο Ψυχικό, ή ακόμα χειρότερα, στην Αθήνα, γιατί θα αναγκαστεί να μπει σε οδικό δίκτυο με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ο οδηγός του πατινιού εάν εμπλακεί σε ατύχημα είναι ακάλυπτος. Επίσης, οι μικρές ρόδες του δεν αντιμετωπίζουν με ευκολία όλες τις ανωμαλίες του δρόμου και ο κίνδυνος ανατροπής είναι πιο εύκολος ακόμη και σε σχέση με το ποδήλατο. Το πατίνι είναι πολύ επικίνδυνο αν ο χρήστης δεν έχει εμπειρία, εκπαίδευση πώς να κινείται στο οδικό δίκτυο και δυνατότητα να αναγνωρίζει τους κινδύνους. Αυτά τα τρία δεν τα έχουν τα μικρά παιδιά και οι περιστασιακοί χρήστες», δηλώνει ο κ. Τσιάνος.

4 + 1 προτάσεις

Ανάμεσα στις προτάσεις που κάνουν οι συγκοινωνιολόγοι είναι:

– Τα πατίνια να επιτρέπεται να κινούνται στο οδικό δίκτυο με όριο ταχύτητας έως 30 χλμ. την ώρα.

– Οι οδηγοί πατινιών να έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση. Η εκπαίδευση θα μπορούσε να γίνεται μέσω του σχολείου, στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου (σ.σ. ηλικία 15 ετών), και η πιστοποίηση να χορηγείται από την Τροχαία. Χωρίς πιστοποίηση δεν μπορείς να βγαίνει στο δρόμο.

– Να έχουν τα πατίνια άδεια κυκλοφορίας (ετικέτα αντί για πινακίδα).

– Να ασφαλίζεται το όχημα.

«Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η άναρχη συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινήτων και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τα περισσότερα τροχαία μέσα στις πόλεις αφορούν πεζούς, μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες. Το 2025 είχαμε δύο θανάτους από πατίνια και 520 θανάτους πεζών και οδηγών μηχανών, ποδηλάτων κλπ. Ωστόσο, στο πατίνι βλέπουμε πολύ μικρά παιδιά. Το μείζον είναι να γίνουν και όλες οι υποδομές που θα αυξήσουν την οδική ασφάλεια και πάνω απ’ όλα θα επιτρέψουν στον πεζό να κινείται με ασφάλεια στην πόλη», σημειώνει.

Ένα άλλο ζήτημα που θίγει ο κ. Τσιάνος είναι η αδειοδότηση των κοινόχρηστων πατινιών. «Οι εταιρείες με τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια παίρνουν άδεια κυκλοφορίας από υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων, οι οποίοι μπορεί να χρειαστεί ξαφνικά να διαχειριστούν 2000 πατίνια», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει.