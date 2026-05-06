Ένα «φάντασμα» πλανιέται πάνω από το εγχείρημα Τσίπρα, το «φάντασμα» του Παύλου Πολάκη, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να «πετροβολάει» προς την πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας όπου βρίσκεται η έδρα του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού.

Άνθρωπος που γνωρίζει πολλά εκ των έσω, καθώς υπήρξε στο στενό ηγετικό πυρήνα περί τον Αλέξη Τσίπρα την περίοδο της διακυβέρνησης και εκ των μαχητικότερων στελεχών της εποχής, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει διαχωρίσει πλήρως την θέση του από τις νέες αναζητήσεις και το επιχειρούμενο rebranding αναφέρει ο Βηματοδότης.

Και όσο συμπιέζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και απειλείται η ύπαρξή του τόσο θα ξιφουλκεί κατά του πρώην πρωθυπουργού και των συνοδοιπόρων του, όπως ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, άλλοτε (2015) επικεφαλής στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και κατόπιν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο υπουργείο Οικονομικών, με τον οποίο έχει από παλιά ανοίξει «λογαριασμούς».

Η άποψη που εξέφρασε εσχάτως ο Κουτεντάκης (στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ TV) είναι ότι το σκεπτικό του ΔΝΤ το οποίο επικρίνει την Ε.Ε. για το πώς διαχειρίζεται το θέμα της μείωσης των ειδικών φόρων «έχει μια βάση» στον βαθμό που η μείωση των φόρων στα καύσιμα «είναι οριζόντιο μέτρο που δεν στοχεύει στους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι αλλά καλύπτει το σύνολο όσων καταναλώνουν καύσιμο» και άρα, σύμφωνα με το σκεπτικό του, «δεν μπορεί να εξασφαλίσει κανείς ότι η μείωση των φόρων θα οδηγήσει στην μείωση των τιμών για τον καταναλωτή».

«Τι διαφορετικό λένε ο Μητσοτάκης, ο Πιερρακάκης και ο Άδωνις;», αναρωτιόταν σε πηγαδάκι της Βουλής ο Πολάκης σύμφωνα με τον Βηματοδότη. Κάποιος συριζαίος με κυβερνητικό παρελθόν μάλιστα μου θύμισε μια ιστορία από τον Φεβρουάριο του 2016: Πολάκης και Κουτεντάκης λέγεται ότι είχαν γίνει «μπίλιες» όταν ο «αψύς Σφακιανός» είχε εξασφαλίσει από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας το κονδύλι για το επίδομα άγονου στους αγροτικούς γιατρούς ύψους 400 ευρώ

Ο Κουτεντάκης είχε υποστηρίξει, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πηγή μου, ότι… «η Αριστερά δεν δίνει επιδόματα», κάτι που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, ο οποίος πετύχε τελικά να δοθεί το επίδομα.