Στο στόχαστρο των διωκτικών και ελεγκτικών αρχών έχει μπει για τα καλά το παράνομο εμπόριο σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς μέσα σε λίγα 24ωρα αποκαλύφθηκαν δύο μεγάλες υποθέσεις που προκαλούν σοκ. Από τη μία, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν στην Αττική χιλιάδες σκευάσματα, χωρίς την απαιτούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, συνοδευόμενα από «μαύρο» χρήμα εκατομμυρίων. Από την άλλη, η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε μια γιγαντιαία πανευρωπαϊκή επιχείρηση των Eurojust και Europol για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που πουλούσε πλαστά φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.

ΑΑΔΕ: «Ντου» του ΔΕΟΣ σε αποθήκες με προϊόντα άνω του 1 εκατ. ευρώ

Άλλη μία σημαντική υπόθεση έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής και ειδικότερα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην Αττική, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 34.202 συσκευασίες διαφόρων τύπων.

Η εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, τα συγκεκριμένα προϊόντα διακινούνταν χωρίς την υποχρεωτική προηγούμενη γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), η οποία αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

Κρυφά έσοδα 1,9 εκατ. ευρώ και «μαύρος» ΦΠΑ

Ο έλεγχος, ωστόσο, δε σταμάτησε εκεί. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν και σε εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο της εταιρείας, από τον οποίο ήρθε στην επιφάνεια μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε:

Απόκρυψη καθαρών εσόδων ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.

Μη απόδοση ΦΠΑ που αγγίζει τις 247.500 ευρώ.

Οι έρευνες του ΔΕΟΣ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια, τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο, για τον εντοπισμό ανάλογων παράνομων σκευασμάτων.

Το real estate της απάτης: Fake γιατροί, διάσημα πρόσωπα και τζίρος 240 εκατομμυρίων

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε μια τεράστια πανευρωπαϊκή επιχείρηση για το «ξεδόντιασμα» διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Η ομάδα αυτή, η δράση της οποίας ξεκίνησε το 2019, είχε στήσει ένα δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων διακινούσε περισσότερα από 400 συμπληρώματα και πλαστά φάρμακα, χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Το κύκλωμα εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας τα σκευάσματα αυτά ως «θαυματουργά» φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Για να γίνουν πιστευτοί, χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες ιστοσελίδες και social media, επιστρατεύοντας φωτογραφίες διάσημων προσώπων, αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Ο παράνομος τζίρος της οργάνωσης ζαλίζει, καθώς εκτιμάται ότι έφθανε τα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Έφοδος σε 113 σημεία και η ελληνική εμπλοκή

Υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες έρευνες σε 113 χώρους σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου και συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας.

Στην Ευρώπη: Απενεργοποιήθηκαν 196 απατηλοί ιστότοποι στη Ρουμανία, κατασχέθηκαν τεράστιες ποσότητες στη Βουλγαρία και δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία 1,8 εκατ. ευρώ στην Πολωνία.

Στην Ελλάδα: Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα σε εταιρεία logistics στην Αττική για τη συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Στην επιχείρηση-μαμούθ συμμετείχαν συνολικά οι Αρχές από 14 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία), στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την προστασία της δημόσιας υγείας.