Τις αποκαλύψεις για τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης της πολυμελούς οικογένειας σε δώμα ταράτσα πολυκατοικίας στο Περιστέρι, σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες, διαδέχονται μια σειρά από νέα στοιχεία και μαρτυρίες.

«Μου κατέστρεψαν το σπίτι»

Η πρώην ιδιοκτήτρια του σπιτιού που έμενε η οικογένεια στο Περιστέρι από το 2020 μέχρι το 2023 μίλησε στο Live News για τις εικόνες που είχε δει, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα στο διαμέρισμα που τους είχε νοικιάσει αποπνικτική.

«Δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Το μάρμαρα κάτω ήτανε μαύρα από τη βρώμα. Σαν να ήταν συνεργείο αυτοκινήτων, ας πούμε. Στο παρελθόν είχα νοικιάσει σπίτι σε ανθρώπους με πέντε παιδιά και όταν φύγανε, εγώ ντρεπόμουν να πατήσω μέσα απ’ την καθαριότητα».

«Ερχόταν δυσοσμία, το σπίτι μου το είχανε τρία χρόνια κλειστό. Που σημαίνει ότι μένανε μέσα με κλειστά τζάμια και παντζούρια. Με είχανε στην πόρτα έξω και καταλάβαινα ότι το σπίτι μύριζε. Τα ρολά, τα παντζούρια τα άλλαξα. Όλα τα αξεσουάρ του μπάνιου σάπια από τη μούχλα, τα οποία τα άλλαξα. Η μπανιέρα τρόμαξα να την καθαρίσω με ειδικό συνεργείο καθαρισμού. Οι μεντεσέδες από τις ντουλάπες και τα ντουλάπια είχανε μούχλα από την κλεισούρα. Τα άλλαξα όλα, τα πάντα. Το μάρμαρο το γυάλισα, γιατί ήταν παντού μαύρο».

«Μου καταστρέψανε το σπίτι και χρειάστηκα σχεδόν δέκα χιλιάρικα για να το ξαναφτιάξω. Συν τα χίλια πεντακόσια ευρώ που έδωσα στον δικηγόρο για να τους βγάλω έξω. Τα παιδιά ήταν ατημέλητα και το αυτοκίνητό τους ήταν γεμάτο με ρούχα και σαβούρες».

Συνθήκες εξαθλίωσης

Ο διευθυντής στο σχολείο που πήγαιναν τα μεγαλύτερα αδέρφια, χαρακτηρίζει τα παιδιά φοβισμένα και θυμάται ακόμη την εικόνα τους που είχε προκαλέσει στεναχώρια και έντονο προβληματισμό στον ίδιο και στους συναδέλφους του.

Εκείνη την περίοδο ασχολήθηκαν για πρώτη φορά και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου.

Από τους συζητήσεις και τους ελέγχους που έγιναν εκείνη την περίοδο, φάνηκε πως τα προβλήματα της οικογένειας γιγαντώθηκαν όταν πέθανε η μία γιαγιά των παιδιών, εκείνη που εργαζόταν ως καθαρίστρια στον δήμο και συντηρούσε τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Μητέρες συμμαθητών των μεγαλύτερων παιδιών και γείτονες της οικογένειας, λένε πως οι γονείς είχαν αρνηθεί κατ’ επανάληψη τη βοήθεια που τους είχε προσφερθεί.

Τα παιδιά ήταν αναγκασμένα να ζουν σε ένα σπίτι όπου δεν τηρούνταν ακόμα και οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Όπως θυμούνται γείτονές τους, τα αδελφάκια έδειχναν διαρκώς ταλαιπωρημένα και κατά διαστήματα εξαθλιωμένα.

Τα ακόμα χειρότερα για τα ανήλικα αδελφάκια ήρθαν όπως φαίνεται στη συνέχεια, όταν μαζί με τους γονείς τους, άρχισαν να μένουν σε ταράτσα πολυκατοικίας, μακριά από το σχολείο τους.

Ελεύθεροι οι γονείς – Τι υποστήριξε η μητέρα

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της. Τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της κάνουν λόγο για προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, από οικονομικά αδιέξοδα.

«Μέναμε 10 μέρες στο σπίτι στην ταράτσα, που ήταν μικρό σε τετραγωνικά. Κάποια στιγμή τα παιδιά μου έπαθαν γαστρεντερίτιδα. Η μία τουαλέτα που έχει το σπίτι ήταν διαρκώς κατειλημμένη. Έπρεπε να βρω μια λύση. Έδινα σακούλες στα παιδιά για να κάνουν την ανάγκη τους, γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Όταν τελείωναν, τις άφηνα στην άκρη, για να τις πετάξω όλες μαζί. Είμαι έγκυος, δεν μπορούσα να κατεβαίνω συνέχεια για να τις πετάω μία μία», είπε η μητέρα των παιδιών.

Τα έξι παιδιά της οικογένειας, ηλικίας σήμερα από 3 έως 13 ετών παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων και υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ δέχονται και ψυχολογική υποστήριξη.