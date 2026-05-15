Θρήνο έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος πέντε ανθρώπων, ιταλών υπηκόων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη σε ένα από τα πιο πολύνεκρα καταδυτικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στις Μαλδίβες.

Η ομάδα των Ιταλών τουριστών βρισκόταν σε ένα σκάφος καταδύσεων και πραγματοποιούσε κατάδυση με ειδικό εξοπλισμό (scuba diving) στην ατόλη Βάαβου, η οποία απέχει περίπου 90 λεπτά με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ. Οι δύτες εξερευνούσαν υποβρύχια σπήλαια σε βάθος περίπου 50 έως 60 μέτρων. Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν η ομάδα δεν επέστρεψε την προγραμματισμένη ώρα, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί η εξαφάνισή τους.

Παράλληλα με τις τοπικές αρχές, η Εισαγγελία της Ρώμης πρόκειται να πραγματοποιήσει τη δική της έρευνα σχετικά με τον θάνατο των πέντε Ιταλών. Οι εισαγγελείς της Αιώνιας Πόλης αναμένουν τα λεπτομερή στοιχεία που πρόκειται να αποστείλουν οι ιταλικές προξενικές αρχές και στη συνέχεια θα αποφασίσουν προς ποια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνά τους. Ακόμα, η ιταλική πρεσβεία στη Σρι Λάνκα έχει αναλάβει το έργο της ενημέρωσης των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και την παροχή κάθε απαραίτητης προξενικής συνδρομής.

Τα θύματα της τραγωδίας στις Μαλδίβες

Τα θύματα της τραγωδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το πανεπιστήμιο της Γένοβας στο οποίο σπούδαζαν ή εργάζονταν, είναι η 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια Οικολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, η 23χρονη φοιτήτρια κόρη της Τζόρτζια, καθώς και δύο 30χρονοι φοιτητές της —ένας λέκτορας και ένας νεαρός ερευνητής που είχε πάρει πρόσφατα το πτυχίο του στη θαλάσσια βιολογία. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής τους στις καταδύσεις, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν ευρύτερα γνωστή για την αγάπη της για τη θάλασσα και το επιστημονικό της έργο, το οποίο επικεντρωνόταν στις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την υποβρύχια χαρτογραφία, ενώ είχε πραγματοποιήσει και αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει δυνατή η ανεύρεση και η ανάσυρση μόνο μίας σορού. Πρόκειται για το πτώμα της καθηγήτριας Μόνικα Μοντεφαλκόνε, το οποίο εντοπίστηκε την Πέμπτη από την Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μέσα σε σπήλαιο σε βάθος 60 μέτρων. Αν και αρχικά η ταυτότητα του δύτη που βρέθηκε δεν είχε δημοσιοποιηθεί από τις αρχές, επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια πως πρόκειται για την άτυχη καθηγήτρια. Οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένοι σε άλλο σημείο της ίδιας υποθαλάσσιας σπηλιάς, η οποία εκτείνεται σε περισσότερα από 200 μέτρα.

Γιγαντιαία επιχείρηση κάτω από αντίξοες συνθήκες

Οι έρευνες για την ανεύρεση των υπόλοιπων τεσσάρων σορών συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζονται και σήμερα. Η ακτοφυλακή και οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν απομακρυσμένες θαλάσσιες ζώνες γύρω από το σημείο της εξαφάνισης. Όπως δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμίν, ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων, στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης παίρνουν πλέον μέρος και βατραχάνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, που έφτασαν σήμερα στην περιοχή.

Ωστόσο, οι μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή είναι πολύ κακές και η θάλασσα ήταν ταραγμένη ήδη από χθες στην ατόλη Βάαβου, με αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί σχετική προειδοποίηση για τα επιβατικά πλοία και τους ψαράδες, καθώς και «κίτρινος» συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Λόγω αυτών των συνθηκών, η επιχείρηση ανάσυρσης δεν μπορεί για την ώρα να ολοκληρωθεί και οι προσπάθειες ενδέχεται να αναβληθούν. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στην ημέρα πρόκειται πιθανόν να πραγματοποιηθεί κατάδυση, με μοναδικό στόχο τον ακριβή εντοπισμό της εισόδου του συγκεκριμένου σπηλαίου.

Υπενθυμίζεται, πως το αρχιπέλαγος των Μαλδίβων αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για διακοπές πολυτελείας και λάτρεις των καταδύσεων, αποτελείται από 1.192 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησιά διασκορπισμένα σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του ισημερινού στον Ινδικό Ωκεανό, γνωστό για τις παραλίες του με λευκή άμμο και τα απομονωμένα ξενοδοχεικά συγκροτήματά του.

Τα σενάρια για τα αίτια

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν ήδη έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας κάνουν λόγο για:

Τις κακές καιρικές συνθήκες και τα ξαφνικά θαλάσσια ρεύματα.

Πιθανά προβλήματα με το μείγμα οξυγόνου στις δεξαμενές / φιάλες.

Ξαφνική απώλεια προσανατολισμού των δυτών μέσα στο βαθύ σπήλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις στην περιοχή σε βάθος έως 30 μέτρων, είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες συνηθίζουν να κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος.