Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους, οι έξι από τους οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Μετά την ανακοίνωση της κρίσης των δικαστικών λειτουργών σημειώθηκε ένταση στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Η «ακτινογραφία» των κατηγοριών

Σε βάρος των κατηγορουμένων η εισαγγελέας, κατά περίπτωση είχε ασκήσει ποινική δίωξης για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων μεταξύ των οποίων:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα)

ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα)

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα)

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα)

παράνομη οπλοφορία

παράνομη κατοχή όπλων

προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση

βία κατά υπάλληλων

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας

Η ενέδρα στο Αλεποχώρι και το «οπλοστάσιο» στο ΙΧ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας. Μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής στο Ζεμενό Βοιωτίας και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο μέσο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ τους είχαν στήσει ενέδρα κοντά στο Αλεποχώρι.