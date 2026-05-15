Τέλος χρόνου σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, για την έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις καθώς από αύριο η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3%.

Άλλωστε, για αυτό και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπεύδουν το τελευταίο διάστημα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ώστε να «κερδίσουν» μεγαλύτερη έκπτωση, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου

Οι φορολογικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι για να κατοχυρώσουν το bonus της έκπτωσης θα πρέπει όχι μόνο να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση έως το τέλος της ημέρας αλλά και να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο που θα προκύψει από το εκκαθαριστικό έως και τις 31 Ιουλίου.

Από το Σάββατο 16 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση πέφτει στο 3%, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου περιορίζεται ακόμη περισσότερο, στο 2%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι να έχει δηλωθεί ορθά ο λογαριασμός. Και η διαδρομή που ακολουθείται για είναι αυτό είναι Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Οι δόσεις

Η ΑΑΔΕ προχωρά ήδη με ταχύτατους ρυθμούς στις επιστροφές για όσους δεν έχουν οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται συνήθως μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης.

Ο φόρος εισοδήματος θα εξοφληθεί και φέτος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο είτε σε έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης σε έως 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί επίσης ότι καθυστέρηση πληρωμής ακόμη και μίας δόσης επιφέρει προσαύξηση 15%, ενώ αν μείνουν απλήρωτες δύο δόσεις, ο φορολογούμενος χάνει αυτόματα τη ρύθμιση και το υπόλοιπο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο.

Πηγή: ot.gr