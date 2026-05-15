Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες από τις Σέρρες, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ενώ καταγγέλλουν ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για στήριξη και λύσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Από τις πρωινές ώρες, αγρότες συγκεντρώθηκαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στη διασταύρωση του Λευκώνα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να κινηθούν προς τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με στόχο να αποτραπεί η πορεία των αγροτών προς τα σύνορα, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

«Δεν μπορούμε πλέον να καλλιεργήσουμε»

Οι παραγωγοί των Σερρών, πέρα από τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο —όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ελλείψεις σε υποδομές και οι ανατιμήσεις σε καύσιμα και ενέργεια— βρίσκονται αντιμέτωποι και με σοβαρές δυσκολίες στην καταβολή των επιδοτήσεων, εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονται με τα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.

«Είναι η πρώτη χρονιά που βγαίνουμε στους δρόμους τέτοια εποχή. Με το πετρέλαιο να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, δεν μπορούμε πλέον να καλλιεργήσουμε. Τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα», δήλωσε ο αγρότης Γιώργος Τζιτζέρης.

«Ήρθαμε εδώ να διαδηλώσουμε, να αναδείξουμε το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί είναι πολύ σοβαρό, δίχως να θέλουμε να επηρεάσουμε τις άλλες κοινωνικές τάξεις, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μπει στον τουρισμό, είναι τουριστική περίοδος και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα και στους άλλους, αλλά και εμείς πρέπει να ζήσουμε. Έχουμε φτάσει στο αμήν. Δεν υπάρχουν χρήματα να ταΐσουμε τις οικογένειές μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο αγρότης Γιάννης Τουρτούρας ανέφερε: «Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να είμαστε στα χωράφια μας και να σπέρνουμε. Όμως αναγκαζόμαστε να διαμαρτυρόμαστε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι».