Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια από τις πιο βαθιές και απρόβλεπτες πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς το παραδοσιακό δικομματικό σύστημα φαίνεται να κλονίζεται συθέμελα.

Η αρχική ελπίδα για μια περίοδο σταθερότητας, υπό την κυβέρνηση των Εργατικών και τον Κιρ Στάρμερ, έχει δώσει τη θέση της σε ένα κλίμα έντονης αμφισβήτησης και εσωτερικού κατακερματισμού. Οι πολίτες, εξαντλημένοι από την παρατεταμένη ακρίβεια, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και τις αλλεπάλληλες πολιτικές μεταστροφές, χρησιμοποίησαν την κάλπη των τοπικών εκλογών για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας προς το κατεστημένο του Γουεστμίνστερ.

Αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια δεν προκάλεσε απλώς μια εκλογική ήττα, αλλά πυροδότησε μια υπαρξιακή κρίση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Η ανάδειξη νέων πολιτικών δυνάμεων από τα δεξιά και τα αριστερά, σε συνδυασμό με την απώλεια ιστορικών προπυργίων στην Ουαλία και τη Σκωτία, έχει δημιουργήσει την αίσθηση ενός πολιτικού κενού. Στο επίκεντρο αυτής της θύελλας βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος καλείται πλέον να διαχειριστεί όχι μόνο την οργή των ψηφοφόρων, αλλά και μια ανοιχτή ανταρσία από τους ίδιους τους βουλευτές του, σε μια χρονική στιγμή που η χώρα αναζητά απεγνωσμένα μια σταθερή κατεύθυνση μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Πώς έφτασε ο Στάρμερ να «αιωρείται»

Η προσπάθεια του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να σταθεροποιήσει τη θέση του με μια ομιλία τη Δευτέρα φαίνεται πως γύρισε τελικά μπούμερανγκ, καθώς αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των βουλευτών που ζητούν πλέον επιτακτικά την παραίτησή του.

Η εσωκομματική εξέγερση κλιμακώνεται στον απόηχο των καταστροφικών τοπικών εκλογών της περασμένης εβδομάδας, όπου οι Εργατικοί υπέστησαν βαρύ πλήγμα χάνοντας σχεδόν 1.500 συμβούλους στην Αγγλία, ενώ παράλληλα εκδιώχθηκαν από την εξουσία στην Ουαλία και κατέγραψαν το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία τους στις εκλογές για το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο.

Η εκλογική αυτή αναμέτρηση, που είχε χαρακτηριστεί ως το απόλυτο τεστ για την ηγεσία του Στάρμερ, διεξήχθη σε ένα τοξικό κλίμα με καταποντισμένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και έντονες αντιδράσεις για την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, μια κίνηση που στάθηκε η αφορμή για πολλούς βουλευτές να αμφισβητήσουν ανοιχτά την πολιτική του κρίση.

Αμετακίνητος ο Στάρμερ

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, ο Σερ Κιρ Στάρμερ δίνει πλέον μάχη επιβίωσης για να παραμείνει στην πρωθυπουργία. Η Υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, ηγείται μιας ομάδας κορυφαίων στελεχών που τον πιέζουν να ορίσει άμεσα ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

Παρά την ασφυκτική πίεση, ο Στάρμερ εμφανίστηκε αμετακίνητος κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου της Τρίτης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί και προκαλώντας ανοιχτά τους αντιπάλους του να καταθέσουν επίσημη πρόταση μομφής, η οποία απαιτεί τη στήριξη τουλάχιστον 81 βουλευτών.

Κανένας βουλευτής δεν έχει ξεκινήσει ακόμη επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης, μια κίνηση που απαιτεί τη στήριξη 81 συναδέλφων (ή του 20% των βουλευτών των Εργατικών), σύμφωνα με τους κανόνες του κόμματος αναφέρει η ανάλυση του BBC.

Ενώ πιστοί σύμμαχοι όπως ο Στιβ Ριντ και ο Πατ ΜακΦάντεν δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους, η ηχηρή σιωπή του Υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος, τροφοδοτεί τα σενάρια της ανατροπής.

Ο Στρίτινγκ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ παρουσιάσει τη νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης, σε μια ημέρα που θα κρίνει αν ο Στάρμερ θα καταφέρει να διασώσει το πολιτικό του μέλλον ή αν η παραμονή του στην Ντάουνινγκ Στριτ πλησιάζει στο τέλος της.

Το κλίμα στους Εργατικούς

Η κατάσταση στο εσωτερικό της παράταξης κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς περισσότεροι από 80 βουλευτές των Εργατικών έχουν ήδη ζητήσει δημόσια από τον Στάρμερ είτε να παραιτηθεί αμέσως είτε να καταρτίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εξόδου από την εξουσία.

Η πίεση αυτή μετουσιώθηκε σε πράξη με την παραίτηση τεσσάρων υπουργών, των Τζες Φίλιπς, Ζουμπίρ Άχμεντ, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς και Μιάτα Φανμπούλε, ενώ πληροφορίες που επικαλείται το BBC αναφέρουν ότι το κύμα των αποχωρήσεων αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες ώρες.

Την ίδια στιγμή, το κόμμα εμφανίζεται βαθιά διχασμένο, καθώς περισσότεροι από 100 βουλευτές υπέγραψαν μια κοινή δήλωση στην οποία υπογραμμίζουν ότι δεν είναι η κατάλληλη ώρα για μια εσωκομματική εκλογή ηγεσίας, καλώντας τους συναδέλφους τους να παραμείνουν προσηλωμένοι στο κυβερνητικό έργο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, τα βλέμματα στρέφονται στα πρόσωπα της επόμενης ημέρας. Πέρα από τον Γουές Στρίτινγκ, η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ θεωρείται η επικρατέστερη διεκδικήτρια της ηγεσίας, ενώ έντονη υποστήριξη συγκεντρώνει και ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, παρά το γεγονός ότι μια δική του υποψηφιότητα θα απαιτούσε μια πιο χρονοβόρα διαδικασία, καθώς θα έπρεπε πρώτα να εκλεγεί βουλευτής.