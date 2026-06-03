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H Nissan ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την κινεζική Chery για την αξιοποίηση των γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της στη Μεγ. Βρετανία για την κατασκευή οχημάτων.

Οι δύο εταιρείες έχουν υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, σύμφωνα με το οποίο η Chery θα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή της τη μία από τις δύο γραμμές παραγωγής του εργοστασίου του Sunderland όπου κατασκευάζονται το Leaf και το Qashqai.

Ο επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Nissan για την Ευρώπη, Massimιliano Messina, δήλωσε ότι: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τις δραστηριότητες μας» στο πλαίσιο του σχεδιασμού περιστολής του κόστους και του περιορισμού των ζημιών στην ευρωπαϊκή επικράτεια, βάσει του σχεδίου που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο.

Εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία προβλέπει την έναρξη παραγωγής αυτοκινήτων της Chery στο εργοστάσιο του Sunderland από τον Απρίλιο του 2027 χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποια μοντέλα θα αφορά αν και, προφανώς, θα πρόκειται για δεξιοτίμονα μοντέλα που θα προορίζονται για τη βρετανική αγορά.

Εν είδει σημείωσης, η Chery δραστηριοποιείται στην τοπική αγορά μέσω των Omoda & Jaecoo από το 2024. Τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026 το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε στο 6% με το Jaecoo 7 να αναδεικνύεται ως το δημοφιλέστερο μοντέλο της βρετανικής αγοράς για τον μήνα Μάρτιο.

Το εργοστάσιο του Sunderland δεν είναι το μοναδικό «σημείο» συνεργασίας Chery-Nissan, καθώς η κινεζική φίρμα έχει αποκτήσει από τους Ιάπωνες το εργοστάσιο στη Βαρκελώνη όπου συναρμολογεί μοντέλα της Ebro ενώ έχουν συμφωνήσει και για την απόκτηση του εργοστασίου της Nissan στο Ρόσλιν της Ν. Αφρικής.

Σε ό,τι αφορά το ιστορικό εργοστάσιο της Nissan στη Μεγ. Βρετανία, αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμικότητά του ξεπερνά το μισό εκατομμύριο οχήματα. Το 2025 παρήγαγε ωστόσο μόνο 273.174 μονάδες.