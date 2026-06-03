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Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή τους από τον A. Filosa, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των νέων σχεδίων του ομίλου Stellantis, η Fiat έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα δείγματα γραφής τoυ Grizzly, ενός SUV, μεγαλύτερου από το Grande Panda το οποίο προφανέστατα θα είναι διαθέσιμο σε παραδοσιακή SUV όσο και coupe SUV εκδοχές αμαξώματος ή Fastback, όπως το ορίζουν οι Ιταλοί.

«Το Grande Panda σηματοδότησε την επιστροφή της Fiat στα προσιτά οικογενειακά αυτοκίνητα. Με το Grizzly, συμπληρώνουμε την γκάμα με δύο νέα αυτοκίνητα σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τρόπους ζωής και βασισμένα στις ίδιες ιδέες: έξυπνα, προσιτά και με άμεση σύνδεση με το DNA της Fiat», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της φίρμας, Olivier Francois.

Όντας μεγαλύτερο από το Grande Panda, με μήκος 4,5 μέτρων, το Grizzly μοιράζεται την ίδια σχεδιαστική γλώσσα με το μικρότερο crossover των Ιταλών με το οποίο έχουν επίσης και κοινή αφετηρία, την επονομαζόμενη Smart Car Platform. Όπως επίσης ισχύει και για το Grande Panda το Grizzly επενδύει σε τολμηρές λεπτομέρειες και σε μια pop αισθητική αν και στην προκειμένη περίπτωση σε μια πιο ενήλικη και τετραγωνισμένη προσέγγιση με άφθονες ακμές και πτυχώσεις.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν τεκμήρια από το εσωτερικό του μοντέλου, είναι σαφές ότι η Fiat θα αξιοποιήσει τα ίδια «υλικά» με το Grande Panda προσφέροντας το ίδιο δίπτυχο οθονών 10,0 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και 10,25 ιντσών για το infotainment.

Αυτά θα περιβάλλονται από υλικά σε φωτεινές αποχρώσεις με έμφαση στις υφές και στους πιο παράδοξους συνδυασμούς αλλά και στην ανθεκτικότητά τους. Επίσης οι σχεδιαστές της Fiat αναμένεται να εκμεταλλευτούν το μεγαλύτερο μέγεθος του Grizzly προς όφελος της χρηστικότητας προσφέροντας έξυπνες λύσεις που θα καταστήσουν το μοντέλο ιδανικό είτε για καθημερινές μετακινήσεις είτε για εξορμήσεις. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί, ότι το Grizzly υπόσχεται χωρητικότητα πορτ μπαγκάζ που θα υπερβαίνει τα μέτρα της κατηγορίας του.

Με δεδομένη την παρουσία της Smart Car Platform, το Grizzly θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές όσο και αμιγώς ηλεκτρικές. Τις απλές εκδόσεις βενζίνης και τις υβριδικές θα εφοδιάζει ο turbo κινητήρας του 1,2 λίτρου με τις δεύτερες να προσθέτουν στην εξίσωση ένα ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο των έξι σχέσεων.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις αναμένεται να προσφέρουν την επιλογή μπαταριών 44 και 54 kWh που στην περίπτωση των ομογάλακτων Citroen e-C3 Aircross και Opel Frontera Electric εξασφαλίζουν αυτονομία από 290 έως 400+ χλμ. Η ισχύς φόρτισης θα διαμορφωθεί σε 100 kW επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας σε μισή ώρα.

Ένα ίσως λίγο πιο παράδοξο στοιχείο που αξίζει να γνωρίζει κανείς είναι ότι τo Grizzly που αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά πριν το τέλος της χρονιάς θα διατεθεί και στις ΗΠΑ υπό τα σήματα της Chrysler με την ονομασία Arrow-αν και το Grizzly μάλλον θα ήταν εξίσου ιδανικό για την αμερικανική ήπειρο.