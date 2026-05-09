Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

«Πράσινο φως» για την ενεργοποίηση του on-bill financing «άναψε» η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και του υφυπουργού, Νίκου Τσάφου, μετά την ψήφιση του νόμου 5299/2026 και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Πώς λειτουργεί το on-bill financing

Το on-bill financing, ανοίγει τον δρόμο για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων χωρίς την ανάγκη αρχικού κεφαλαίου από τους καταναλωτές.

Πρόκειται για ένα εργαλείο χρηματοδότησης, που στοχεύει πρωτίστως σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής μπορεί να διευκολυνθεί εάν θέλει να προβεί σε ενεργειακή αναβάθμιση (π.χ. εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.α.), καθώς η αποπληρωμή θα μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κόστος των εργασιών θα αποπληρώνεται μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, σε βάθος χρόνου, με στόχο η εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει να αντισταθμίζει σημαντικό μέρος της δόσης που θα καταβάλλεται.

Χωρίς προκαταβολή

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το εργαλείο αυτό απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα αδυνατούσαν να προχωρήσουν σε ενεργειακές παρεμβάσεις λόγω έλλειψης ρευστότητας ή πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης κατοικίας ή μια μικρή επιχείρηση θα μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση ή άλλες εργασίες ενεργειακής εξοικονόμησης χωρίς να απαιτείται προκαταβολή.

Διευκρινίσεις

Με την ΚΥΑ ξεναθαρίζονται και πρακτικά ζητήματα που απασχολούσαν την αγορά και τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και αφορούν την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης πιθανών ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα συνδέονται με το πρόγραμμα και απαντάται τι θα συμβαίνει εάν ο καταναλωτής αλλάξει εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος πριν ολοκληρωθεί η αποπληρωμή της ενεργειακής αναβάθμισης.

Παράλληλα, η ΚΥΑ καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους παρόχους, τους φορείς χρηματοδότησης και τους καταναλωτές, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το νέο μοντέλο χωρίς νομικά ή πρακτικά κενά.

Εξοικονόμηση ενέργειας – Χαμηλότερες τιμές

Οπως επισημαίνει το υπουργείο, με την Απόφαση αυτή ενισχύεται η προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος.

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεών τους, γεγονός που θα συμβάλει στο να έχουν χαμηλότερες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.